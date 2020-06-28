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«Внимания ей мало»: Сергей Шнуров высмеял невзгоды Ксении Собчак

28 июня
2020 год

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28 июня 2020
27 июня на съёмочную группу Ксении Собчак произошло нападение на территории Среднеуральского женского монастыря. Телеведущая отправилась на Урал, чтобы снять фильм об опальном схиигумене Сергии, и проникла на территорию захваченного им Среднеуральского монастыря с помощью бывшей послушницы Кристины. Эта партизанская вылазка закончилась потасовкой, в результате которой пострадали двое: режиссёр Сергей Ержаков и один из героев фильма Ксении, бывший послушник Филипп. Также нападавшие нанесли съёмочной группе имущественный ущёрб, удалив с отобранной камеры все видео-материалы. Телеведущая намерена выяснить имена нападавших и подать на них в суд.

«Внимания ей мало»: Сергей Шнуров высмеял невзгоды Ксении Собчак

За несколько дней до этого инцидента Собчак сломала нос и понесла огромные репутационные и финансовые потери из-за своих высказываний, которые многие посчитали расистскими.
Все эти невзгоды поспешил высмеять в традиционно стихотворной форме Сергей Шнуров, ранее уже вступавший с Ксенией в затяжной поэтический обмен оскорблениями. С тех пор лидер группировки Ленинград не упускает случая прокомментировать скандальные новости о Собчак.

«Внимания ей мало»: Сергей Шнуров высмеял невзгоды Ксении Собчак

«Ей, как крабам, всё неймется.
Это мат или гамбит?
То над неграми смеётся,
То Костюшкина гнобит.
Нос вчера ещё сломала,
Но внимания ей мало.
Тему держит норовисто,
Быстрая как Норрис Чак,
И к монахам-каратистам
Скачет Ксения Собчак.
На неё плевать монаху.
Кто она? Какой морали?
И послали ее на х**,
Так бывает на Урале.
Ксюху, так сказать, накрыло,
Всех переорала ором.
Мало? Ткнули клумбой в рыло,
Чтоб не лезла под забором.
Души все наши спасут,
Ксюша и монахи вместе.
В общем скоро будет суд
Жаль, что не на лобном месте».
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«Внимания ей мало»: Сергей Шнуров высмеял невзгоды Ксении Собчак фотографии
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«Внимания ей мало»: Сергей Шнуров высмеял невзгоды Ксении Собчак фотографии
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