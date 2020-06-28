«Внимания ей мало»: Сергей Шнуров высмеял невзгоды Ксении Собчак

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Телеведущая снимает фильм об опальном схиигумене Сергии

На съёмочную группу Ксении Собчак напали в Среднеуральском женском монастыре

28 июня

Грубая лесть: Никита Тарасов посвятил песню недооцененным специалистам

Теперь у кастинг-директоров есть свой гимн