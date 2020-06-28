«Внимания ей мало»: Сергей Шнуров высмеял невзгоды Ксении Собчак

27 июня на съёмочную группу Ксении Собчак произошло нападение на территории Среднеуральского женского монастыря
. Телеведущая отправилась на Урал, чтобы снять фильм об опальном схиигумене Сергии, и проникла на территорию захваченного им Среднеуральского монастыря с помощью бывшей послушницы Кристины. Эта партизанская вылазка закончилась потасовкой, в результате которой пострадали двое: режиссёр Сергей Ержаков
и один из героев фильма Ксении, бывший послушник Филипп. Также нападавшие нанесли съёмочной группе имущественный ущёрб, удалив с отобранной камеры все видео-материалы. Телеведущая намерена выяснить имена нападавших и подать на них в суд.
За несколько дней до этого инцидента Собчак сломала нос и понесла огромные репутационные и финансовые потери из-за своих высказываний, которые многие посчитали расистскими
.
Все эти невзгоды поспешил высмеять в традиционно стихотворной форме Сергей Шнуров
, ранее уже вступавший с Ксенией в затяжной поэтический обмен оскорблениями
. С тех пор лидер группировки Ленинград не упускает случая прокомментировать скандальные новости о Собчак.
«Ей, как крабам, всё неймется.
Это мат или гамбит?
То над неграми смеётся,
То Костюшкина гнобит.
Нос вчера ещё сломала,
Но внимания ей мало.
Тему держит норовисто,
Быстрая как Норрис Чак,
И к монахам-каратистам
Скачет Ксения Собчак.
На неё плевать монаху.
Кто она? Какой морали?
И послали ее на х**,
Так бывает на Урале.
Ксюху, так сказать, накрыло,
Всех переорала ором.
Мало? Ткнули клумбой в рыло,
Чтоб не лезла под забором.
Души все наши спасут,
Ксюша и монахи вместе.
В общем скоро будет суд
Жаль, что не на лобном месте»
.
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