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Энн Хэтэуэй рассказала о причине отказа от алкоголя и проблемах с бесплодием

28 июня
2020 год

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28 июня 2020
Забеременев вторым ребёнком, актриса Энн Хэтэуэй решила взять ситуацию под контроль и рассказать о своём положении подписчикам в Инстаграме до того, как это сделают за неё СМИ и папарацци. Более того, Энн честно призналась, что вторая беременность далась ей с огромным трудом - актриса столкнулась с проблемами бесплодия и решила поделиться своей историей, чтобы поддержать всех женщин, оказавшихся в подобной ситуации. В интервью изданию «7 Дней» Энн рассказала о том, что сподвигло её на такую откровенность, а так же о том, какие изменения внесло в её жизнь материнство.

Энн Хэтэуэй рассказала о причине отказа от алкоголя и проблемах с бесплодием

О публичности и беременности

«Мне нравится делать все на моих условиях. Поэтому я сама опубликовала свое фото в бикини с животиком, когда была беременна вторым ребенком. Я не хотела ждать, когда меня подкараулят папарацци. Я им такого удовольствия не доставляю. Или, скажем, когда мне нужно было поправиться для роли — я не раз худела и набирала вес, вызывая множество слухов и оскорблений, — я сама же выложила фото с комментарием по этому поводу. И таким образом закрыла вопрос. И заодно рты всем желающим это обсудить с разных точек зрения».

«В сериале «Современная любовь» я играю адвоката по имени Лекси, страдающую биполярным расстройством. Человека, который все время оказывается под пристальным вниманием, потому что он не такой, как все. И поэтому ощущает себя очень одиноко, изолированно. И я подумала, что женщины, которые не могут забеременеть или выносить ребенка, тоже наверняка себя так ощущают. Потому что процветает традиционный подход к этой теме. Беременность — счастье, все происходит легко и радостно... А женщины, которые не могут зачать, чувствуют себя страшно одиноко, как будто их отделяет от остальных пропасть. Они полны сомнений и разочарований, теряют уверенность в себе... Мне тоже хотелось, чтобы я взмахнула волшебной палочкой: «Хочу забеременеть!» — и все тут же случилось... Но увы, все было куда тяжелее. Поэтому, когда я смогла забеременеть во второй раз, сразу написала в «Инстаграм». Чудеса случаются, важно верить!»

Энн Хэтэуэй рассказала о причине отказа от алкоголя и проблемах с бесплодием

О преображающей силе материнства

«До рождения первого сынишки я маниакально стремилась заполнить свой график по максимуму. Если не работала, то мне казалось, что впустую трачу время. А теперь я временами вообще отказываюсь от съемок, чтобы побыть дома. Настолько это стало для меня важно. Я стала меньше заниматься шопингом, почти не хожу по магазинам. Научилась готовить, стала больше читать и общаться. У меня появилось гораздо больше времени заниматься тем, что я, оказывается, очень люблю и что для меня много значит».

Об обещании отказаться от алкоголя до 18-летия первенца

«Я так сделала не потому, что у меня проблемы с алкоголем. Или корчу из себя моралистку. А потому, что похмелье после любой выпивки доставляет мне большие проблемы. Последнее похмелье, которое я запомнила на всю жизнь, длилось пять дней. Столько времени мой организм не мог прийти в себя и вернуться к нормальной жизни. Зачем мне это? Когда и если я снова окажусь на такой жизненной стадии, где у меня будет много свободного времени для похмелья, возможно, снова начну иногда выпивать бокальчик-другой. Но не в присутствии детей. Все более чем логично».
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Энн Хэтэуэй рассказала о причине отказа от алкоголя и проблемах с бесплодием фотографии
Энн Хэтэуэй рассказала о причине отказа от алкоголя и проблемах с бесплодием фотографии
Энн Хэтэуэй рассказала о причине отказа от алкоголя и проблемах с бесплодием фотографии
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