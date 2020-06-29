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«Мой дорогой Кирилл»: Иэн МакКеллен написал открытое письмо Серебренникову

29 июня
2020 год

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29 июня 2020
26 июня 2020 года Мещанский районый суд города Москвы признал Кирилла Серебренникова, Алексея Малобородского и Юрия Итина виновными в совершении мошенничества в особо крупном размере. Их обязали выплатить 128,9 млн рублей в качестве штрафа и запретили занимать госдолжности. Серебренников и Итин получили три года условно, Малобродский — два. В срок наказания будет зачтено время задержания и нахождения под домашним арестом.
Покинув здание суда, Серебренников сразу заявил прессе, что недоволен приговором и будет пытаться его обжаловать. Ещё до оглашения приговора в поддержку режиссёра и его товарищей по несчастью выступило более 3,500 деятелей российской культуры. Многие из них, подобно Серебренникову, остались очень недовольны исходом дела, считая, что оно было полностью сфабрикованным. К рядам поддержавших режиссёра артистов примкнул и британский актёр Иэн Маккеллен, известный по роли Гендальфа в кино-трилогии «Властелин колец».
Иэн написал открытое письмо Кириллу Серебренникову, в котором выразил своё восхищение его творчеством и безусловную поддержку от лица международного сообщества артистов театра и кино.

«Мой дорогой Кирилл»: Иэн МакКеллен написал открытое письмо Серебренникову

«Мой дорогой Кирилл.
Посещение «Гоголь-центра» стало кульминацией моего визита в Россию четыре года назад. Это образцовый пример того, что могут достичь талантливые артисты, существующие в гармонии с живым зрителем. Это благотворно отразилось на воспитании хорошего вкуса у москвичей, включая тех, кто помог всё это инвестировать.
Каким бы ни был исход твоего суда, хочу заверить тебя в том, что здесь, в Великобритании, да и, конечно же, где угодно в мире, артисты в восторге от твоей работы в театре и кино.
Никто из нас не стоит выше закона - включая твоих обвинителей. Надеюсь, справедливость восторжествует, и ты сможешь вернуться к работе, которая приносит огромную известность тебе и твоей любимой стране».
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«Мой дорогой Кирилл»: Иэн МакКеллен написал открытое письмо Серебренникову фотографии
«Мой дорогой Кирилл»: Иэн МакКеллен написал открытое письмо Серебренникову фотографии
«Мой дорогой Кирилл»: Иэн МакКеллен написал открытое письмо Серебренникову фотографии
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