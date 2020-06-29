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Райан Рейнольдс испортил Zoom-вечеринку Хью Джекмана

29 июня
2020 год

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29 июня 2020
Райан Рейнольдс оказался незваным гостем на вечеринке Хью Джекмана.

Райан Рейнольдс испортил Zoom-вечеринку Хью Джекмана

Рейнольдс любит подшутить над коллегами, друзьями и близкими. Недавно он поздравил жену с Днем рождения, выставив самые неудачные фотографии супруги. Узнав о том, что Джекман собирает всех участников самого первого фильма франшизы «Люди Икс» в видео-конференции в Zoom, Райан тут же решил испортить вечеринку. К слову, она была организована в рамках благотворительной акции Global Citizen: Unite For Our Future. На экране появились Холли Берри, Патрик Стюарт, Иэн Маккеллен и Фамке Янссен, которые снялись в картине 2000 года. Когда Хью уже начал их приветствовать, внезапно в эфир ворвался Рейнольдс, который сыграл только в части «Люди Икс: Начало. Росомаха». Джекман попытался выпроводить незваного гостя.

«Райан, мы с коллегами вспоминали деньки на съёмках в фильме, в котором вместе снимались, понимаешь? До встречи».

Однако Рейнольдс сообщил, что позвал на Zoom-вечеринку еще несколько коллег. В кадре тут же появились Софи Тернер и Джеймс Макэвой. Вскоре всё же и они решили завершить созвон. Софи Тернер пошутила, что ошибочно думала о «воссоединении «Игры престолов», а Джеймс Макэвой предполагал, что будет участвовать в видео-конференции актеров из фильма «Сплит». Позже вечеринку покинули и другие актеры: Фамке Янссен ушла встречаться с коллегами из Бондианы, а Патрик Стюарт — с актерским составом «Стар Трека». В конце концов в кадре остались только Райан Рейнольдс и расстроенный Хью Джекман.

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Райан Рейнольдс испортил Zoom-вечеринку Хью Джекмана фотографии
Райан Рейнольдс испортил Zoom-вечеринку Хью Джекмана фотографии
Райан Рейнольдс испортил Zoom-вечеринку Хью Джекмана фотографии
Райан Рейнольдс испортил Zoom-вечеринку Хью Джекмана фотографии
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