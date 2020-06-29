Райан Рейнольдс испортил Zoom-вечеринку Хью Джекмана

«Райан, мы с коллегами вспоминали деньки на съёмках в фильме, в котором вместе снимались, понимаешь? До встречи».
Однако Рейнольдс сообщил, что позвал на Zoom-вечеринку еще несколько коллег. В кадре тут же появились Софи Тернер и Джеймс Макэвой. Вскоре всё же и они решили завершить созвон. Софи Тернер пошутила, что ошибочно думала о «воссоединении «Игры престолов», а Джеймс Макэвой предполагал, что будет участвовать в видео-конференции актеров из фильма «Сплит». Позже вечеринку покинули и другие актеры: Фамке Янссен ушла встречаться с коллегами из Бондианы, а Патрик Стюарт — с актерским составом «Стар Трека». В конце концов в кадре остались только Райан Рейнольдс и расстроенный Хью Джекман.
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