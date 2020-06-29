СМИ: Екатерина Архарова подала на Марата Башарова заявление в полицию

Бывшая супруга Марата Башарова Екатерина Архарова
обвинила актера в клевете и написала на него заявление в полицию. Об этом сообщает «Комсомольская правда
».
Недавно Марат Башаров рассказал Лере Кудрявцевой
о том, что действительно избивал бывших жен. За такое признание пользователи интернета потребовали лишить Марата звания заслуженного артиста Татарстана и государственной премии РФ
. Несмотря на то, что актер признался в рукоприкладстве, Екатерине не понравилось то, как Марат преподнёс эту информацию. Как уверяет Архарова, многое из того, что Марат наговорил про нее, является клеветой. В связи с этим актриса решила подать заявление в полицию на экс-супруга. Согласно источнику «КП», сейчас полным ходом идет разбирательство. Если артиста признают виновным, ему грозит до 240 часов исправительных работ и штраф в размере 1 миллиона рублей. Параллельно ведётся расследование по заявлению телеведущей Оксаны Пушкиной, которая публично попросила правоохранительные органы разобраться, почему Марата Башарова не наказали за совершенные им преступления. Архарова объяснила, что Башаров уже не маленький мальчик и должен наконец-то отвечать не только за поступки, но и слова.
«Человек уже перешёл все границы. Не где-то на заборе написал «Катя дура», а ходил по передачам и используя СМИ, распространял обо мне информацию, состоящую из 90% лжи. Ну сколько можно? У меня семья, маленький ребёнок. Скоро малыш начнёт всё понимать, а Башаров всё успокоиться никак не может. Пускай теперь разбираются соответствующие органы. Не маленький мальчик. Должен нести ответственность за сказанное и содеянное».
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