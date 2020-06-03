«Обвинять меня стало модно»: Вуди Аллен о звездах, отвернувшихся от него после обвинений в растлении приемной дочери

Режиссер Вуди Аллен
защищается перед лицом тех, кто отвернулся от режиссера из-за недавнего сексуального скандала. В интервью The Guardian
он рассказал, что думает на этот счет.
Аллен отметил, что обвинять его стало модным. Многие актеры отказались от сотрудничества с ним. Однако были и те, кто поддержал его
, в их числе Скарлетт Йоханссон.
«Я думал, что люди сразу же воспримут это как смехотворный вздор. С самого первого дня я не воспринимал это всерьез. То есть это так же нелепо, как если бы меня обвинили в том, что я расстрелял шестерых людей из автомата. Глупо отказываться от работы со мной. Актеры не понимают сути имеющихся фактов. Вместо этого они пекутся лишь о том, чтобы занять публично выгодную и своекорыстную позицию. Есть ли в этом мире кто-то, кто не был бы против растления малолетних? Вот чем руководствуются актеры и актрисы. Обвинять меня стало модно — точно так же все внезапно принялись есть кудрявую капусту и прочую здоровую пищу».
Аллен заявил, что Тимоти Шаламе
, который снимался в его картине «Дождливый день в Нью-Йорке
», даже сказал, что жалеет о сотрудничестве с режиссером.
«Но он поклялся моей сестре, что сделал это, потому что скоро должна была состояться премия «Оскар». Он и его агент подумали, что у него будет больше шансов на победу, если он осудит меня, поэтому он и сделал это».
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