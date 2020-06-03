Григорий Калинин признался в изменах Ирине Горбачевой

В недавнем интервью Юрию Дудю Ирина Горбачева откровенно рассказала о своем экс-супруге. Григорий Калинин
решил расставить точки над i и пояснить, что стало причиной разлада в отношениях с экс-супругой.
Григорий не общается с Ириной и считает, что Горбачевой не стоило раскрывать душу на такую широкую аудиторию в интернете.
«Мало кому удается сохранить после развода хорошие отношения. У нас не получилось. Дудь - интересный журналист. Его смотрят несколько миллионов человек. И лично мне кажется, выворачивать душу на такую аудиторию неправильно, какой бы искренней ты ни была. Потому что искренность подразумевает интимность, когда ты говоришь лишь с близкими друзьями. Я бы не стал отвечать на провокационные вопросы Юрия. А Ира дала это интервью. Значит, ей было это надо. Я-то тут при чем...»
Калинин признался, что действительно изменял Горбачевой.
«Я изменял. Измены в жизни происходят. Такое возможно в браке. Что тут сделаешь? Это всегда больно и неприятно. Кто-то больше переживает, кто-то меньше. Говорю так, потому в моей жизни были измены, в том числе изменяли и мне. Для меня это опыт, я сделал соответствующие выводы. Но надо учитывать: влюбляешься ты на раз в человека или просто изменяешь под воздействием алкоголя? Что именно тобой руководит: любовь или привязанность к кому-то новому? Или у вас возникла спонтанная страсть? Женская и мужская измена, как показывает практика, абсолютно разные вещи, тут нет равноправия. Хотя в любом случае это плохо и разделять на сильный и слабый пол, наверное, не стоит. Надо дальше так строить жизнь, чтобы никому не было больно».
Григорий рассказал, что в прошлом злоупотреблял алкоголем, а также имел другие вредные привычки.
«Раньше очень много пил и у меня начались проблемы. Обратился за помощью к специалистам. Сейчас даже пиво и вино не употребляю. Пробовал наркотики, но давно и этого нет. Что уж обсуждать? В нашей стране на это странно смотрят. Тем более когда об этом говорит публичный человек».
Актер признался, что сейчас он встречается с Анной Лаврентьевой
, однако не торопится вести ее в ЗАГС.
«Не думаю, что очень важен официальный брак. Этот институт теряет актуальность. С Ирой поженились, скорее потому, что для молодых людей брак это как игра: новый возраст, новое осознание, желание подстроиться под какой-то уклад, существующий в мире: «Может, попробуем расписаться, посмотрим, что из этого выйдет?» Но печать реально ничего не значит. Более того, момент развода напрягает. Понимаешь, что должен пойти и подписать бумажку. Из-за этого просто так не можешь расстаться с человеком. Должен куда-то идти и подтверждать это официально».
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