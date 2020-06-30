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Филипп Киркоров стал прототипом персонажа из фильма про Евровидение

30 июня
2020 год

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30 июня 2020
На платформе Netflix вышел фильм «Евровидение: История огненной саги», в котором сыграли Рейчел МакАдамс и Уилл Феррелл. Филипп Киркоров заметил при просмотре фильма кадры, на которых запечатлен Бедрос Киркоров. Об этом Филипп рассказал в своем Instagram.

Филипп Киркоров стал прототипом персонажа из фильма про Евровидение


Выложив видео, Филипп написал комментарий, в котором отметил внимательность своих детей, узнавших дедушку и тетю на кадре.

«Нашего дедушку и тут и там показывают! Оказывается, в фильме «Eurovision Song Contest. The Story of fire saga» есть кадры с Бедросом Киркоровым и Мари Киркоровой. От внимательного взгляда детей не ускользнул момент с дедушкой, тетей Мари».



Киркоров был польщен и тем, что английский актер Дэн Стивенс, который сыграл в комедии Александра Лемтова, перед съемками тщательно изучил стиль и манеры Филиппа Бедросовича. Об этом сам 37-летний актер сообщил в своих многочисленных интервью. Киркоров пригласил Дэна на следующее Евровидение поболеть за артистов вместе.
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Евровидение: История огненной саги

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Филипп Киркоров стал прототипом персонажа из фильма про Евровидение фотографии
Филипп Киркоров стал прототипом персонажа из фильма про Евровидение фотографии
Филипп Киркоров стал прототипом персонажа из фильма про Евровидение фотографии
Филипп Киркоров стал прототипом персонажа из фильма про Евровидение фотографии
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