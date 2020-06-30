Филипп Киркоров стал прототипом персонажа из фильма про Евровидение

На платформе Netflix вышел фильм
«Евровидение: История огненной саги
», в котором сыграли Рейчел МакАдамс
и Уилл Феррелл
. Филипп Киркоров
заметил при просмотре фильма кадры, на которых запечатлен Бедрос Киркоров
. Об этом Филипп рассказал в своем Instagram
.
Выложив видео, Филипп написал комментарий, в котором отметил внимательность своих детей, узнавших дедушку и тетю на кадре.
«Нашего дедушку и тут и там показывают! Оказывается, в фильме «Eurovision Song Contest. The Story of fire saga» есть кадры с Бедросом Киркоровым и Мари Киркоровой. От внимательного взгляда детей не ускользнул момент с дедушкой, тетей Мари».
Киркоров был польщен и тем, что английский актер Дэн Стивенс
, который сыграл в комедии Александра Лемтова, перед съемками тщательно изучил стиль и манеры Филиппа Бедросовича. Об этом сам 37-летний актер сообщил в своих многочисленных интервью. Киркоров пригласил Дэна на следующее Евровидение поболеть за артистов вместе.
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