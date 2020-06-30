«Жить, честно говоря, не хотелось»: Мария Порошина о расставании с Гошей Куценко

«В 18 лет я была на втором курсе, вот тогда я уже действительно присмотрелась к Гоше. Мне казалось, что он с женским полом общается так…очень жизнерадостный, активный, любит делать комплименты. И я всерьез не относилась поначалу, а потом поняла, что между нами что-то такое более серьёзное происходит, наверное».
«Гоша со своей лёгкостью, со своим обаянием был настолько искренен и, опять же, обворожителен, что я поняла: а зачем я, если я люблю этого человека, строю какие-то препоны, ставлю стену? И если оба хотят быть вместе, значит надо пробовать и плыть по этому, пусть даже иногда грязному, течению. Отмываться и любить друг друга. Верить в друг друга, помогать. Был сложный период в смысле работы, учебы. Мы многое с Гошей прошли: и безденежье, и безработицу. Ну ссоры у каждых случаются. Я даже не помню, чтобы у нас была какая-то кардинальная ссора. До сих пор Гоша в моей жизни как добрый ангел-хранитель, который появляется в ту самую минуту, когда совсем тяжело. Спасает, поднимает дух, смешит и находится всегда рядом».
«Как таковой свадьбы у нас не было. У нас были деньги на свадьбу, которые нам подарили друзья в те тяжелые времена. Но мы поехали в Голландию, в Германию, путешествовали. Мы решили, что вот такой образ жизни, красота природы, замков и картинных галерей, и всего, что мы видели в других странах - это чудесный подарок. И лучше нам быть вдвоём в замечательных местах, чем вдвоём сидеть, выпивать и есть, ну и, конечно, радовать близких и родных. Но к сожалению, мы были немножко эгоистами и потратили все деньги на себя.
И потом мы конечно планировали снова устроить свадьбу, но не сложилось. Мы прожили пять лет в мире и согласии».
О расставании с Гошей Куценко
«Я приняла решение, что я хочу лучше быть одной, чем в какой-то другой ситуации с другими условиями (Мария узнала об измене мужа, когда их дочери Полине было всего три месяца - прим. ред.). Произойди эта ситуация сейчас, может быть, я совершенно по-другому прореагировала бы, учитывая жизненный опыт, состояние души, приоритеты. Может быть, я так круто не повернула бы эту историю. Но тогда произошло так, и моя душа понимала, что только так и никак иначе. И мы разошлись, любя друг друга. Решили взять паузу, подумать, быть свободными.
Он сам рассказал об измене. Он был честен. Это был приступ доверия, приступ любви…У нас отношения были очень странные, мы были как Ромео и Джульетта. Мы были максимально друг на друге сосредоточены и требовательны друг к другу.
Но тот момент прошел. Он был очень горький. И жить, честно говоря, не хотелось. Я не знала, как с этим справляться, и что дальше будет. Но и быть вместе мы не могли».
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