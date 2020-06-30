Компания Михаила Галустяна объявлена банкротом

Компания Михаила Галустяна
«Топ Фильм Комедия» обанкротилась.
Галустян является учредителем семи разных компаний, а руководит двумя, среди которых Межрегиональная общественная организация «Федерация Военно-Тактических Игр» и ООО «Вайзерлайф». Актер и юморист также в партнерстве с другими предпринимателями являлся соучредителем компаний «Топ Фильм Комедия» и «Топ Фильм Дистрибьюшен». Последняя обанкротилась еще в 2015 году.
«Топ Фильм Комедия» еще продержалась на плаву, в 2012 году компания даже успела выпустить картину «Тот еще Карлосон!
». Однако несмотря на амбициозность проекта, лента провалилась в прокате. Теперь же в отношении «Топ Фильм Комедия» запущена процедура банкротства из-за долгов. Ходят слухи, что свою печальную лепту внес и карантин.
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