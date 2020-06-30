Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Компания Михаила Галустяна объявлена банкротом

30 июня
2020 год

Лайфстайл >>
30 июня 2020
Компания Михаила Галустяна «Топ Фильм Комедия» обанкротилась.

Компания Михаила Галустяна объявлена банкротом

Галустян является учредителем семи разных компаний, а руководит двумя, среди которых Межрегиональная общественная организация «Федерация Военно-Тактических Игр» и ООО «Вайзерлайф». Актер и юморист также в партнерстве с другими предпринимателями являлся соучредителем компаний «Топ Фильм Комедия» и «Топ Фильм Дистрибьюшен». Последняя обанкротилась еще в 2015 году.

«Топ Фильм Комедия» еще продержалась на плаву, в 2012 году компания даже успела выпустить картину «Тот еще Карлосон!». Однако несмотря на амбициозность проекта, лента провалилась в прокате. Теперь же в отношении «Топ Фильм Комедия» запущена процедура банкротства из-за долгов. Ходят слухи, что свою печальную лепту внес и карантин.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Александр Гудков снялся в клипе Михаила Галустяна
Киркоров, Галустян и Медынич сыграли в комедийном сериале о самоизоляции
Михаил Галустян: «Чтобы удивить – нужно нарушить границу!»
Поиск по меткам
деньгиЗвёздысуд
персоны
Михаил Галустян
фильмы
Тот еще Карлосон

фотографии >>
Компания Михаила Галустяна объявлена банкротом фотографии
Компания Михаила Галустяна объявлена банкротом фотографии
Компания Михаила Галустяна объявлена банкротом фотографии
Компания Михаила Галустяна объявлена банкротом фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

День рождения >>

Ульмас Алиходжаев
Владимир Дружников
Ксения Зайцева
Елизавета Карнаух
Иван Макаревич
Анастасия Немоляева
Максим Сапрыкин
Инна Ульянова
Марина Хазова
Руперт Грэйвз
Винсент Д'Онофрио
Леслав Журек
Леа Массари
Леонардо Сбаралья
Леонард Уайтинг
Сьюзен Хэйворд
все родившиеся 30 июня >>

Афиша кино >>

#Яздесь
комедия, мелодрама
Бельгия, Франция, Южная Корея, 2019
Мой шпион
боевик, комедия, семейное кино
США, Канада, 2019
Побег из Претории
триллер
Австралия, Великобритания, 2020
Убийства по открыткам
детектив, криминальный фильм, мистика, триллер, экранизация
Великобритания, Норвегия, США, Швеция, 2020
О бесконечности
арт-хаус, драма
Швеция, Норвегия, Германия, 2019
Томирис
драма, исторический фильм
Казахстан, 2019
все фильмы в прокате >>

ревью

Игорь Плаксин: «Если вы вовремя дадите сценарий супервайзеру, то сэкономите деньги и время»
Интервью
Игорь Плаксин: «Если вы вовремя дадите сценарий супервайзеру, то сэкономите деньги и время»
Специалист по визуальным эффектам и сертифицированный тренер компании Apple отвечает на вопросы тех, кто хочет присоединиться к миру компьютерной графики, но боится сделать первый шаг
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен