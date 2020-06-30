Николай Дроздов обвинил Владимира Познера во лжи

Николай Дроздов
решил расставить все точки над i и объяснил, что между ним и Владимиром Познером
нет дружеских отношений.
В своей биографии Владимир Познер упоминал Николая Дроздова и даже заявлял, что проходил медкомиссию в военкомат вместе с Дроздовым. Однако Познер слукавил, ведь, как уверяет Дроздов, ему в те годы было 16 лет, а значит на медкомиссию его вызвать просто не могли.
«Мы поступали вместе на один и тот же факультет в один год, но это не значит, что мы дружили
, — заверил 83-летний ведущий. — Я его и в глаза не видел тогда. У него была другая компания. Я же дружил с зоологами. Ко всему прочему я проучился на этом факультете всего полтора года. Что меня удивило: в своей биографии он писал, что перед поступлением в вуз проходил комиссию в военкомате вместе с Дроздовым. Мне рассказали об этой истории. Я еще тогда спросил: «Зачем придумывать?» Он, очевидно, забыл, что на время поступления ему было 19, а мне 16. Меня не могли вызвать на медкомиссию».
Дроздов пояснил, что его и Познера связывали лишь работа на телевидении. Однако, в отличие от Познера, свою программу Дроздов не ведет уже два года.
«Сейчас моя основная работа — это кафедра биогеографии географического факультета МГУ. С марта работаем в режиме онлайн из дома. Не жалею ли я, что ушел с телевидения? Это уже был перегруз для меня!»
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