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Николай Дроздов обвинил Владимира Познера во лжи

30 июня
2020 год

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30 июня 2020
Николай Дроздов решил расставить все точки над i и объяснил, что между ним и Владимиром Познером нет дружеских отношений.

Николай Дроздов обвинил Владимира Познера во лжи

В своей биографии Владимир Познер упоминал Николая Дроздова и даже заявлял, что проходил медкомиссию в военкомат вместе с Дроздовым. Однако Познер слукавил, ведь, как уверяет Дроздов, ему в те годы было 16 лет, а значит на медкомиссию его вызвать просто не могли.

«Мы поступали вместе на один и тот же факультет в один год, но это не значит, что мы дружили, — заверил 83-летний ведущий. — Я его и в глаза не видел тогда. У него была другая компания. Я же дружил с зоологами. Ко всему прочему я проучился на этом факультете всего полтора года. Что меня удивило: в своей биографии он писал, что перед поступлением в вуз проходил комиссию в военкомате вместе с Дроздовым. Мне рассказали об этой истории. Я еще тогда спросил: «Зачем придумывать?» Он, очевидно, забыл, что на время поступления ему было 19, а мне 16. Меня не могли вызвать на медкомиссию».

Дроздов пояснил, что его и Познера связывали лишь работа на телевидении. Однако, в отличие от Познера, свою программу Дроздов не ведет уже два года.

«Сейчас моя основная работа — это кафедра биогеографии географического факультета МГУ. С марта работаем в режиме онлайн из дома. Не жалею ли я, что ушел с телевидения? Это уже был перегруз для меня!»
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Николай Дроздов обвинил Владимира Познера во лжи фотографии
Николай Дроздов обвинил Владимира Познера во лжи фотографии
Николай Дроздов обвинил Владимира Познера во лжи фотографии
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