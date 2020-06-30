Дарья Мельникова поделилась фотографиями, не вошедшими в июльский номер MAXIM

Дарья Мельникова
, известная по роли Даши в сериале «Папины дочки
», стала героиней обложки июльского номера журнала MAXIM. В своем Instagram
Дарья поделилась кадрами, не вошедшими в свежий номер издания.
Мельникова в комментарии к своему посту сообщила, что поделиться снимками, которые вошли в номер журнала, не может, так как ее мама этого не одобрит. Поэтому актриса решила порадовать подписчиков публикацией других кадров со съемки. Дарья отметила профессионализм фотографа и призналась, что считает эти черно-белые фотографии настоящим искусством.
«Из не вошедшего в MAXIM... Вошедшее выложить не могу, мама не одобрит) Но для меня это искусство)»
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