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Дарья Мельникова поделилась фотографиями, не вошедшими в июльский номер MAXIM

30 июня
2020 год

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30 июня 2020
Дарья Мельникова, известная по роли Даши в сериале «Папины дочки», стала героиней обложки июльского номера журнала MAXIM. В своем Instagram Дарья поделилась кадрами, не вошедшими в свежий номер издания.

Мельникова в комментарии к своему посту сообщила, что поделиться снимками, которые вошли в номер журнала, не может, так как ее мама этого не одобрит. Поэтому актриса решила порадовать подписчиков публикацией других кадров со съемки. Дарья отметила профессионализм фотографа и призналась, что считает эти черно-белые фотографии настоящим искусством.

«Из не вошедшего в MAXIM... Вошедшее выложить не могу, мама не одобрит) Но для меня это искусство)»

Дарья Мельникова поделилась фотографиями, не вошедшими в июльский номер MAXIM

Дарья Мельникова поделилась фотографиями, не вошедшими в июльский номер MAXIM

Дарья Мельникова поделилась фотографиями, не вошедшими в июльский номер MAXIM

Дарья Мельникова поделилась фотографиями, не вошедшими в июльский номер MAXIM

Дарья Мельникова поделилась фотографиями, не вошедшими в июльский номер MAXIM
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