«Говна много, и мы все во многом говно»: Семен Слепаков о юморе, песнях и актуальных сценариях

Семен Слепаков
в недавнем интервью изданию Meduza
рассказал о том, как у него получается шутить на остросоциальные темы, писать песни и сценарии, которые способны срезонировать в обществе.
Семен признался, что до сих поддерживает общение с «простыми» людьми, с которыми вырос в одном дворе. Это во многом помогает ему в творчестве и создании шуток.
«Я в этой стране родился и вырос. Я из такой семьи, не очень обеспеченной, из города маленького, где вокруг меня жило очень много простых людей, с которыми я продолжаю до сих пор поддерживать тесные отношения. Я чувствую это все, во мне это резонирует. Стараюсь не отрываться от того, что происходит в жизни у обычных людей. Я тоже обычный человек. Да, у меня бизнес какой-то, где-то у меня, наверное, больше дохода, чем, там, у среднестатистических россиян. Но я и работаю много… Я стараюсь ставить себя на место людей, я сочувствую многим людям, я хочу, чтобы у них все было хорошо. Вообще я считаю, что мое творчество этому посвящено, чтобы все жили в гармонии. Я принципиально не занимаюсь деструктивом, чтобы после того, что я делаю, у зрителя не оставалось чувство, что мы все говно и жизнь говно. Да, говна много, и мы все во многом говно, но и хорошего много. Я все время хочу всех примирить, заставить друг друга любить. Даже когда злобные песенки пою. Думаю, может быть, это срезонирует, и люди начнут смотреть в сторону друг друга».
Семен рассказал, как строится процесс создания песен. Юморист сообщил, что иногда песня может появиться за ночь, а иногда он и соавтор возвращаются к ее написанию спустя несколько месяцев.
«Мы пишем песни с товарищем — Джавидом Курбановым. У каждой песни разный срок появления на свет — можно за день написать, а бывает, к каким-то наброскам мы возвращаемся позже, если не готовы сейчас написать эту песню. Иногда идея есть, а нужные слова мы выбрать не можем, не можем найти какой-то поворот. Всегда по-разному. Я считаю, что если что-то не получается, не надо пытаться пробить стену, лучше все-таки поискать дверь. Надо посмотреть со стороны, как-то покрутить, начать задавать вопросы. Мы обсуждаем тему песни, мол, давай в прозе проговорим, что мы хотим сказать, а потом зарифмуем — нам это не сложно. Я очень трудоспособный, могу ночь сидеть, могу написать 40 куплетов, а из них останется один. А Джавид скорее немножко отстраненный, он дает какую-то объективную оценку и, конечно, пишет».
Слепаков признался, что когда-то пробовал себя в написании лиричных песен, которые сейчас не смог бы исполнить, так как считает, что они написаны будто другим человеком.
«Лет с 27 не придумал ни одной лирической песни. Тогда у меня не было такой динамичной жизни, столько работы, связанной с сериалами, со съемками и так далее. И, наверное, у меня все-таки уровень цинизма повысился с возрастом. Песни, которые я тогда писал, — их сейчас даже спеть не смогу, такое ощущение, что их писал другой человек, такой открытый, нежный, ранимый — сейчас это все немножко за броней спрятано. Но я до сих пор считаю, что мои юмористические песни тоже лиричные. Просто они упакованы таким юмором, какими-то ситуациями, на которые стопроцентно отреагируют слушатели. На самом деле самое главное, чему нас научил КВН, — высказываться так, чтобы в массы попадало, в народ, в коллективное бессознательное. Но я уверен, что я еще какие-нибудь песни напишу, и лирические тоже, и детские, может быть
».
Семен порассуждал и о реакциях на шутки, за которые комикам приходится извиняться.
«Вы посмотрите, самые топовые мировые комики, суперзвезды извиняются постоянно за какие-то свои шутки и высказывания, за то, что произошло 10 лет назад. Сейчас настолько тонкая кожа стала у всех, все чувствуют себя обиженными. Я считаю, что надо извинения воспринимать как способ выхода из конфликтов. Да, допустим, неприятно, особенно если сам не согласен и считаешь, что это беспочвенные обиды. Но выйти из этого конфликта, в конце концов его разрешить — сегодня другого способа может не быть. Другой способ когда-нибудь появится — может быть, все начнут закрывать глаза, начнут с большим юмором к жизни относиться. Но пока другого способа нет, я считаю, что извинения надо воспринимать как возможность разрешить противоречие. Если этого не делать, могут происходить гораздо более печальные вещи».
А однажды Слепаков незаслуженно обидел российских производителей.
«Написал я как-то песню «Купи говно», про отечественное производство. И у меня была с папой заруба, потому что папа сказал, «на фига ты такое написал, на самом деле же не все говно, что мы производим». Он у меня экономист, он не топит за власть, просто ему стало неприятно, что я кого-то обидел незаслуженно. Поэтому я подумал, что, наверное, в чем-то он прав. Понятно, что я имел в виду общую тенденцию, но все же есть люди, которые в нее не встраиваются. Вот такой пример. Я стараюсь таких вещей избегать».
Несмотря на успех проектов, к сценариям которых приложил руку Семен, в работе Слепакова случаются и неудачи.
«Из последнего — мы с Максимом Туханиным, с моим соавтором, писали сценарий для Америки, и он не получился. Мы его еще не дописали, еще есть шанс. Я поехал в Лос-Анджелес, встречался там с голливудским сценаристом, который по-русски тоже говорит, он выходец из России. И он мне столько неизвестных вещей рассказал, что я себя почувствовал таким наивным, таким глупым. Я пытался про их мир рассказать, глядя на это все со своей колокольни. Но тогда я как будто бы откатился на двадцать лет назад и почувствовал, что снова ничего не умею и не понимаю. Сериал был про харассмент. Я просто хотел эту проблему осветить, но немножко не с той стороны, с которой об этом принято говорить в США. Я, как обычно, всех хотел понять. Но в России у меня это лучше получается, потому что я российскую жизнь лучше знаю, а в Америке это не так просто. Это еще не законченная история. Думаю, мы за нее еще поборемся».
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