Наталья Бардо
изменяла Марюсу Вайсбергу
. Об этом изданию Starhit
сообщил сам любовник Натальи, бизнесмен Андрей Санакоев, и представил их совместные фотографии в качестве доказательств.
Совсем недавно Наталья и Марюс расстались после пяти лет отношений
. О причине никто из них не сообщал, однако стало известно, что Бардо изменяла Вайсбергу с бизнесменом. Андрей Санакоев сообщил, что они встречались с Натальей около двух лет, но в начале этого года также расстались.
«Нас свела ее подруга, мне это стоило 10 тысяч долларов, ну вы понимаете, о чем я. Отношения продолжались около двух лет, но в начале этого года мы расстались».
Андрей долго уговаривал Наталью уйти от Вайсберга. Бизнесмен задаривал избранницу дорогостоящими подарками, подарил ей автомобиль. Каждый раз Бардо обещала, что расстанется с режиссером, однако союз с Вайсбергом был гораздо перспективнее для кинокарьеры девушки, чем союз с бизнесменом.
«Наташа кормила меня обещаниями, врала, что скоро окончательно переедет, а затем предложила быть ее любовником. Причем авто оставила себе».
Сама Бардо никак не комментирует эту ситуацию. Режиссеру Вайсбергу тоже приписывают романы на стороне. Однако и он также не комментирует слухи.
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