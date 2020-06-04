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«Мы с Гариком вообще не похожи»: Кристина Асмус рассказала о семейной жизни

4 июня
2020 год

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4 июня 2020
В гостях у карантинного Инстаграм-шоу Александра Цыпкина «На гречке дома» побывала многострадальная жертва патриархальных стереотипов Кристина Асмус. В аномально длинном выпуске Кристина рассказала о жизни с Гариком Харламовым, о своем отношению к онлайн-образованию, а так же о своих вредных и странных привычках.

«Мы с Гариком вообще не похожи»: Кристина Асмус рассказала о семейной жизни

О жизни с Гариком Харламовым

«Говорят, что за время карантина отношения становятся либо лучше, либо хуже. Но мне кажется, что наши отношения с Гариком остались на прежнем месте - не стали ни лучше, ни хуже. Мы так же мало видимся, как до самоизоляции. Мы видимся не каждый день. Я постоянно что-то делаю, Гарик тоже постоянно в прямых эфирах или снимает Comedy Club. Он снимает всё в одной комнате, я в другой. И мы мало пересекаемся, видимся только ночью у холодильника».
«Мы с Гариком вообще не похожи. Мы очень разные во всем. В ценностях, приоритетах, у нас разные взгляды на воспитание ребенка, на работу, на подход к работе, на зарабатывание и трату денег. Мы похожи с ним в самоиронии, мы похожи с ним во вкусах в еде (мы любим вредное, калорийное, острое и побольше). Но я постоянно на диетах сижу. Гарик не парится о внешности, а мне важно, как я выгляжу. Я люблю себя худой, поэтому редко себе позволяю такую еду. А ещё мы оба против хайпа. Мы не любим ничего ни у кого просить, ни от кого зависеть. Мы ненавидим эти бартерные отношения - куда-то поехать за чей-то счёт отдохнуть. Нам проще самим, чем быть кому-то должным. В этом плане мы с Гариком очень похожи».

О вредных привычках

«Я стала реже материться. Я, к сожалению, очень много в жизни матерюсь. Примерно год назад была история. Мы ехали в машине, и я уже не помню: то ли Гарик что-то мне рассказывал, то ли я ему. Короче, я начинаю материться и ничего не замечаю. Гарик мне говорит: Слушай, ты столько материшься! Ты можешь, пожалуйста, поменьше? Это мне Гарик заявил! Человек, который очень много матерится. Так что я при нём стараюсь сдерживаться.
А что касается мата и ребёнка. Ну, конечно же, я не матерюсь при ребёнке. Но у меня была такая история, когда Насте было три года. Я с кем-то разговариваю по телефону, Настя сидит в этой же комнате метрах в трёх, и я эмоционально что-то кому-то рассказываю, и в какой-то момент выкрикиваю: “Б***ь!”. Пауза. Я понимаю, что со мной в комнате ребёнок, поворачиваюсь на Настю, Настя смотрит на меня, закрывает демонстративно уши и говорит: “Мама, я ничего не слышу”. И в этот момент я поняла, что Настя всё понимает».

«Мы с Гариком вообще не похожи»: Кристина Асмус рассказала о семейной жизни

О съёмках в режиме самоизоляции

«Вообще, сниматься на самоизоляции по Зуму - это треш. Это невозможно. Куча технических неполадок, всё заедает, западает. У кого-то не работает микрофон, у кого-то завис интернет - пока мы все технические проблемы решим, времени остается всего лишь на один дубль. Репетиций у нас как таковых практически нет. Бывает, что и на самоизоляции графики у актеров не сходятся тоже.
Пробы у меня были, естественно, онлайн. И это треш. Я поняла, что я вообще не могу без живых глаз. Без партнёра , без режиссёра. Компьютер - это не то. Все, кто сейчас топит за продолжение обучения онлайн в школах, знайте - я категорически против. Это вообще не то. У меня ребёнок сейчас тоже на онлайн обучении - у нее теряется внимание, она хуже стала учиться на самоизоляции».

О странной привычке детства и юности

«Откуда это взялось, я не знаю (у меня родители не верующие), но в детстве и в подростковом возрасте у меня была такая привычка - я крестилась перед едой. Но я стеснялась это делать при людях, и маскировала под бытовые движения: почесать лоб, подправить одежду на животе, снять волос с правого плеча - в таком духе. Но однажды одна женщина, которая сидела рядом со мной, заметила это. Я думала, что я очень органично это делаю, и никто не понимает, почему я вдруг в таком порядке проверяю, что у меня с одеждой. Но женщина эта сказала: “Девочка, не надо стесняться, делай то, что тебе нужно”. И с тех пор я всё равно стеснялась».

«Мы с Гариком вообще не похожи»: Кристина Асмус рассказала о семейной жизни

О скандале вокруг откровенной сцены из фильма «Текст»

«Касательно хейта, мне кажется, все кто смотрел и кто пишет гадости в соцсетях, забыли (или не увидели) о том, что в этой сцене был ещё и мальчик. Я огребла, а Ване не пишет вообще никто ничего. Почему? «Верность» Нигины Сайфуллаевой по части откровенности нас абсолютно переплюнула. Прекрасный фильм. Женя Громова - прекрасная актёрская работа. Но ей не прилетает ничего. А она замужем. И всё хорошо. Потому что мы с Гариком медийные, Гарик на телеканале 15 троллит всех и вся. И грех над ним не подшутить. И ещё сработал мой образ. После «Интернов» я заработала себе образ милой и хорошей девочки, и конечно, сработал эффект разорвавшейся бомбы.
Мне физически стало страшно, когда я приехала на спектакль (а я после всех спектаклей постоянно смотрю в Директ, чтобы делать перепосты зрительских отзывов), и мне человек какой-то написал, что я приехала в театр во столько-то и во что я была одета. Подробно. Мне стало физически страшно, с тех пор я не расставалась с охраной, водителем. И я боялась, честно скажу, что эти люди из социальных сетей, могут материализоваться».

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