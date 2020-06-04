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«Думаю, я всегда буду пансексуалом»: Кара Делевинь о своей ориентации

4 июня
2020 год

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4 июня 2020
Кара Делевинь стала героиней обложки свежего издания Variety. Актриса и модель также дала интервью, в котором рассказала о своей пансексуальности и чувстве гордости.

«Думаю, я всегда буду пансексуалом»: Кара Делевинь о своей ориентации

После расставания со своей девушкой Эшли Бенсон, Кара призналась, что ее влечет не определенный пол людей, а люди в-принципе. Ранее она уже заявляла, что ей нравится чувствовать влюбленность.

«Думаю, я всегда буду пансексуалом. Мне неважно, как себя идентифицирует человек. Это может быть «он», «она», «они» — я влюбляюсь в личность, вот и все. Меня привлекает сам человек».

Она призналась в чувстве гордости за то, что может говорить о своей ориентации открыто.

«Гордость — это то, чего я не знала в детстве. Гордость похожа на чувство принадлежности чему-либо. Семье или чему-то вне семьи. Месту, где ты не чувствуешь стыда и не оправдываешься за себя. Ребенком я не чувствовала принадлежности чему-либо. И я не чувствовала, что принадлежу собственному телу. Я чувствовала себя потерянной. Когда я стала свободно говорить о своей сексуальности, мне больше не пришлось ничего скрывать. А больше всего я скрывала саму себя».
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«Думаю, я всегда буду пансексуалом»: Кара Делевинь о своей ориентации фотографии
«Думаю, я всегда буду пансексуалом»: Кара Делевинь о своей ориентации фотографии
«Думаю, я всегда буду пансексуалом»: Кара Делевинь о своей ориентации фотографии
«Думаю, я всегда буду пансексуалом»: Кара Делевинь о своей ориентации фотографии
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