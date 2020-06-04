Сергей Романович стал отцом

Звезда сериала «Чернобыль
» Сергей Романович
скрывает личную жизнь от посторонних глаз, поэтому только недавно решил признаться, что является папой уже как два месяца. Об этом актер сообщил в Instagram.
Романович сравнил отцовство с предпринимательством.
«До рождения ребёнка, мне всегда казалось, что когда у меня появятся дети, мы каждый день будем есть с ними сахарную вату, смотреть на радугу и прыгать по облакам. Прямо как с котиками, которых покупаешь, глядя на их милые мордочки, забывая о том, что котики тоже какают. Писают. Кушают. Носятся. Бесятся. Проказничают. Короче, ну вы поняли...)) Так что, главный инсайт, который я поймал за последние два месяца. Отцовство — это настоящая школа терпения. Как и материнство. До момента столкновения с реальностью мы абсолютно неадекватны в своих ожиданиях. Прямо как в бизнесе. Кто из вас, глядя на крутых предпринимателей в интернете, хоть раз ловил себя на мысли — «эх, как же круто работать на себя, быть финансово независимым, жить свободно и счастливо...» — знакомые мысли? Скажите это любому действующему предпринимателю и он засмеётся вам в лицо. Почему? Да потому что любое своё дело — это огромная ответственность и тысяча разных проблем, которые ты решаешь 24/7»
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Сергей подытожил, что бизнесмены по сравнению с отцами имеют право на ошибку, так как в случае провала теряют лишь деньги.
«Но все эти проблемы, бизнесы и прочие дела — рядом не стояли с 5 кг, которые лежат в маленькой чёрной колясочке. В бизнесе, если ты будешь безответственен — ты потеряешь деньги. Если же ты будешь безответственен в воспитании — ты потеряешь счастливую старость, в которой тебя любят, поддерживают и заботятся. Так что, да, сейчас я понимаю, что если не инвестировать терпение, внимание, заботу и любовь в свою семью, то рано или поздно, это предприятие станет убыточным, которое заберёт у тебя далеко не деньги. Нет. Оно заберёт у тебя счастье, гармонию и душевный покой. Инвестируйте с умом».
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