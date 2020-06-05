«Нужно ставить нужды других людей превыше своих страхов»: Меган Маркл о протестах в США

«То, что всю последнюю неделю происходит в нашей стране, в нашем штате и нашем родном городе Лос-Анджелесе, просто немыслимо. Молчать целую неделю было неправильно с моей стороны. Я просто не знала, что могла бы вам сказать. Я хотела сказать правильные слова, но я очень переживала, что их разберут на буквы. Но в итоге я поняла, что единственное неправильное, что можно сказать, - это не сказать ничего».
Она верит, что нужды других людей необходимо ставить выше своих.
«Мне жаль, что мы не смогли сделать мир тем местом, в котором вы заслуживаете жить. Моя учительница всегда говорила, что нужно ставить нужды других людей превыше своих страхов. Эти слова навсегда отпечатались в моем сердце, и с ними я иду по жизни. О них же я думала чаще всего в минувшую неделю. Простите. Мне очень жаль, что вы растете в мире, в котором такое все еще может произойти».
Меган подытожила, что жизни всех темнокожих, пострадавших и погибших от насилия, важны.
«Жизнь Джорджа Флойда важна, как и Бреонны Тейлор, и Филандо Кастиля, и Тамира Райса».
На острую тему высказался и Эштон Катчер, он записал видео, в котором объяснил почему так важно затронуть тему дискриминации и расизма.
«Когда дело доходит до Black Lives Matter, я думаю, что многие пишут All Lives Matter, чтобы объяснить это некоторым людям. Есть те, для которых жизнь афроамериканцев вообще не имеет значения. А для нас имеет. Поэтому, несмотря на самые благие намерения, написав All Lives Matter, помните: некоторым совсем нет дела до жизни темнокожих».
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