«Мама говорила: "Валя, ну это что такое? Вы же Пермь позорите!"»: Валентина Мазунина о том, как родители относятся к ее ролям

Звезда «Реальных пацанов
» и дилогии «Горько!
» Валентина Мазунина
дала большое интервью интернет-порталу 7дней.ru,
в котором рассказала о своем детстве, родителях, родине, Москве и любви.
Валентина заявила, что школа дала ей многое. Она вспоминает директора заведения и считает, что именно он помог ей определиться со многими интересами.
«Школа у нас была очень хорошая. Когда я пришла туда учиться, директором был удивительный педагог Владимир Петрович Факторович, и он очень много давал нам. Например, в начале года мы какое-то время не учились, а определялись со своими интересами, кто чем будет заниматься помимо учебы. Мы распределялись по командам, по кружкам, по направлениям развития. Директор давал возможность выбирать, думать самостоятельно. Он говорил: «Ты маленький, но ты человек, ты личность, ты можешь свободно заявлять о своих желаниях одиннадцатикласснику или даже педагогу. Ты можешь спорить в деловом ключе».
Выпускники школы действительно добились хороших результатов и непрерывно развиваются в своем деле.
«В итоге наши выпускники многого достигли. Например, Антон Щукин, продюсер «Реальных пацанов» и многих других прекрасных проектов. Он ведь тоже в нашей школе учился! Ну а я сама… Думаю, что актрисой я стала во многом благодаря школьному театральному кружку. Когда мы пришли после каникул в пятый класс, нас опять стали делить на команды. Можно было пойти, например, в службу чистоты и порядка и следить за тем, как убирают в школе. Но моя подружка Светка сказала: «Валька, пойдем в театралку? Мне кажется, весело будет». И вот я пришла, мы стали репетировать сказку «Приключения Дурочки-Нюрочки». Мне роль Крысы досталась. Я должна была в джазовом танце с песней появляться на сцене. А я дико стеснялась. Все боялась сделать первый шаг на сцену… Но, когда я его сделала, стала получать от сцены невероятный кайф. Даже сама удивилась. Это была просто эйфория! А после школы я поехала в Пермь поступать на актерский. О Москве даже не думала»
.
Родители Валентины сначала не слишком одобрительно отнеслись к съемкам в «Реальных пацанах». Следующие роли дочери они воспринимали уже совсем по-другому.
«У меня мама и папа совсем никак не связаны с моей профессией: мама работала в администрации Верещагино, папа был железнодорожником. Когда я объявила, что хочу стать актрисой, папа сказал: «Дочь, как хорошо! Главное, шпалы не будешь таскать!» А мама поехала сопровождать меня в Пермь на вступительные экзамены, я же совсем ребенком была, 16 лет. Когда я стала работать в ТЮЗе, родители приезжали на все постановки, они за меня были рады. Но вот «Реальные пацаны» родителям не понравились категорически. Мама говорила: «Валя, ну это что такое? Вы же Пермь позорите!» И только когда мама посмотрела полностью первый сезон, она сказала: «Валя, это действительно классно!» Я ей благодарна за то, что она эту мою работу все же приняла. Ей, наверное, было не очень приятно видеть меня в такой роли. Она вообще-то мечтала увидеть меня в каком-нибудь военном фильме, и чтобы я играла любовь с Сергеем Безруковым. Зато, когда вышла «Аритмия», в которой я снялась в эпизоде, мама очень гордилась. Она пошла смотреть фильм с моей старшей сестрой Женей, и они вместе нарыдались. Сестра у меня врач «Скорой помощи», и тема, поднятая в «Аритмии», нас очень глубоко касается».
Валентина скучает по родине, ее тревожит, что сейчас молодежь уезжает в больше города в поисках «нормальной» жизни.
«Дома я отдыхаю душой, набираюсь сил. Верещагино — очень красивый маленький зеленый город. Конечно, обидно, что проблем масса и ты не можешь на это повлиять. Но что-то меняется в лучшую сторону. К примеру, в прошлом году я приехала и увидела: наконец-то у нас построили новый кинотеатр! Еще у нас стали строить большой стадион. В общем, движение в последнее время в городе есть. Но очень тревожно, что закрываются предприятия, уже нет трикотажной фабрики, и люди, особенно молодые, уезжают в поисках нормальной жизни... Я все равно очень люблю этот город. Наша баня — это прямо отдых невероятный. Я ненавидела в детстве, когда меня зимой тащили в баню, а потом натягивали колготки шерстяные. А теперь самое главное для меня — приехать домой, чтобы мама встречала, накрыла на стол и потом мы пошли в баню. И еще я обожаю с родителями вечерами лежать на кровати и болтать. Папа с газеткой лежит, радио включает, мама рядом устраивается, и я к ним, и племянник Сашка, и кошка. И папа мне рассказывает что-то, например, как у Ваньки Елькина дела, у кого что случилось. И это невероятно! Папа очень колоритно говорит, в красках и в лицах, и очень точные слова подбирает».
А вот переезд в Москву Валентина вспоминает с ужасом. Актриса призналась, что тогда находилась в депрессии и город ее пугал.
«Без театра мне и в Перми-то было тяжело, а в Москве стало плохо уже просто до жути. Я этого не ожидала. Ехала и думала: «О-о-о, огромный город возможностей, миллион прекрасных театров, миллион киношных проектов. Встречай меня, родная Москва! Я готова отдать все свои силы и работать, работать!» И вот приехала, а телефон молчит. Страшно. И ты сидишь в съемной квартире, у тебя никакого театра, не очень частые съемки, нет привычных близких людей. Это дико страшно. Я постоянно звонила друзьям и маме, ревела и говорила: «Мы закончим снимать сезон «Пацанов...», и я уеду! Не нужна мне эта Москва!» Широченные дороги, огромные дома, миллионы людей — и все чужое, и никому нет ни до кого дела. Мы жили в Кузьминках, и сейчас я обхожу этот район стороной, уж больно тяжелые душевные переживания я там испытывала…»
Сейчас Мазунина находится в поисках любви и мечтает окунуться в нее с головой.
«Я сейчас живу в предвкушении любви. Очень хочется влюбиться. Потому что, влюбленная, я сразу преображаюсь. Становлюсь таким заряженным человеком, мне море по колено, и все у меня прекрасно, и дело ладится. Когда любовь случится, я буду безумно рада и прямо упаду в нее с головой».
обсуждение >>