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Александр Гудков снялся в клипе Михаила Галустяна

6 июня
2020 год

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6 июня 2020
Вездесущий и всеядный Александр Гудков исполнил роль эскцентричного кутюрье Жана-Поля Гудкова в клипе на песню Super Жоrik «Золото». Под псевдонимом Super Жоrik потакает своим эстрадным амбициям Михаил Галустян. По сюжету клипа Super Жоrik, оказавшись на модном показе коллекции Гудкова, не сдерживается и прыгает на приглянувшуюся ему модель на подиуме, тем самым сорвав дефиле.

Александр Гудков снялся в клипе Михаила Галустяна

«Ни одна модель во время показа не пострадала», — пошутил Михаил. «Кстати, благодарен Азамату Мусагалиеву, который написал слова и музыку новой песни. А идея клипа пришла нам с Гариком Мартиросяном. Мы решили, что лучше Саши Гудкова никто не сможет сыграть кутюрье, и он действительно органично смотрелся в этой роли».



К слову, 15 июня зрители СТС увидят Галустяна ещё и в новой версии шоу талантов «Детский КВН». Также сейчас в эфире СТС идут повторы выпусков научно-развлекательного шоу «Миша портит всё», в котором актёр играет приставучего гения Мишу (с понедельника по четверг в 15:00).
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Александр Гудков снялся в клипе Михаила Галустяна фотографии
Александр Гудков снялся в клипе Михаила Галустяна фотографии
Александр Гудков снялся в клипе Михаила Галустяна фотографии
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