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«Наши протесты отличаются от местных радикально!»: Мария Машкова о наблюдении за массовыми протестами в США

6 июня
2020 год

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6 июня 2020
В США продолжаются массовые антирасистские протесты, спровоцированные очередной гибелью чернокожего гражданина по вине полицейского, превысившего свои полномочия. Актриса Мария Машкова, переехавшая в Америку с семьей несколько лет назад, поделилась своими наблюдениями из горячей точки с подписчиками в Инстаграме.

«Наши протесты отличаются от местных радикально!»: Мария Машкова о наблюдении за массовыми протестами в США

«В Америке протесты. Я живу между Беверли Хиллс и Санта Моникой, где последние несколько дней, помимо мирных протестов, съезжаются (из разных, говорят, штатов) -грабить и громить магазины. Я постоянно слышу звук вертолетов, а наш продуктовый магазин забили досками от мародёрства. Будучи русской девушкой, оказавшейся первый раз в Америке в 23 года, мне многое непонятно. Наши протесты отличаются от местных.... радикально! Знаний из учебников не хватает. Вчера услышала монолог директора школы своих детей (белая, взрослая женщина) о расизме и происходящем за окном. Была поражена, как откровенно и по-взрослому разговаривают с детьми. Второй день подслушиваю уроки девчонок... сейчас Фанина учительница просила высказаться детей. Сижу на полу, слушаю детей и многое становится просто и понятно. Ну и что такое хорошо, а что такое плохо тоже делается очевидным».
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«Наши протесты отличаются от местных радикально!»: Мария Машкова о наблюдении за массовыми протестами в США фотографии
«Наши протесты отличаются от местных радикально!»: Мария Машкова о наблюдении за массовыми протестами в США фотографии
«Наши протесты отличаются от местных радикально!»: Мария Машкова о наблюдении за массовыми протестами в США фотографии
«Наши протесты отличаются от местных радикально!»: Мария Машкова о наблюдении за массовыми протестами в США фотографии
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