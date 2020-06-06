«Наши протесты отличаются от местных радикально!»: Мария Машкова о наблюдении за массовыми протестами в США

В США продолжаются массовые антирасистские протесты
, спровоцированные очередной гибелью чернокожего гражданина по вине полицейского, превысившего свои полномочия. Актриса Мария Машкова
, переехавшая в Америку с семьей несколько лет назад, поделилась своими наблюдениями из горячей точки с подписчиками в Инстаграме
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«В Америке протесты. Я живу между Беверли Хиллс и Санта Моникой, где последние несколько дней, помимо мирных протестов, съезжаются (из разных, говорят, штатов) -грабить и громить магазины. Я постоянно слышу звук вертолетов, а наш продуктовый магазин забили досками от мародёрства. Будучи русской девушкой, оказавшейся первый раз в Америке в 23 года, мне многое непонятно. Наши протесты отличаются от местных.... радикально! Знаний из учебников не хватает. Вчера услышала монолог директора школы своих детей (белая, взрослая женщина) о расизме и происходящем за окном. Была поражена, как откровенно и по-взрослому разговаривают с детьми. Второй день подслушиваю уроки девчонок... сейчас Фанина учительница просила высказаться детей. Сижу на полу, слушаю детей и многое становится просто и понятно. Ну и что такое хорошо, а что такое плохо тоже делается очевидным»
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