«Паша сказал, что я предатель»: Агата Муцениеце поговорила с Екатериной Варнавой о разводах

За прошедший год многие знаменитости пережили расставания и разводы, но только Агата Муцениеце догадалась сделать из своего развода шоу. Раздав с пяток интервью новоиспеченным ютюб-влогерам, Агата пришла к выводу, что развод - тема болезненная и многогранная, а потому заслуживает отдельного разговора. И два месяца назад Агата запустила собственное шоу «Честный развод», в котором откровенно обсуждает все аспекты бракоразводного процесса с именитыми «разведенками».
«Это шоу будет направлено на честный разговор о том, о чем женщины в нашей стране боятся разговаривать и не хотят. Я сейчас прохожу этот очень сложный период в своей жизни и мне кажется, что если мы с вами все будем говорить, не бояться делиться своими чувствами, эмоциями, может быть, пытаться отвечать на какие-то вопросы - может, кто-то узнает свою ситуацию, может, нет. Я не просто буду сидеть рассказывать, я буду приглашать к себе друзей и подружек, и мы будем честно рассказывать о том, кто как переживал, кто как с чем справлялся. Это действительно очень сложный период в жизни любого человека: куча эмоций, которых не надо стесняться, не надо бояться. О них надо говорить, показывать, рассказывать и вместе переживать», - объяснила Агата в пилотном выпуске своего шоу.
Гостьей свежего, четвертого выпуска «Честного развода» стала телеведущая Екатерина Варнава, которая совсем недавно рассказала в интервью Ксении Собчак о своём расставании с хореографом Константином Мякиньковым. Екатерина прожила с Константином в гражданском браке шесть лет и считает, что нельзя сравнивать выход из сожительства с расторжением брака и разрушением семьи.
«Я шесть лет прожила в гражданском браке. Мы расставались не то чтобы в приятных обстоятельствах, но никто никого не обижал. Эмоционально сложно, потому что за шесть лет прикипаешь к человеку. Но нет такой проблемы самой важной, как дети. Дети — это самое большое счастье в жизни. Но зачастую бывает так, что когда взрослые люди расходятся, больше всего страдают дети. Потому что невольно и мама и папа начинают манипулировать этой ситуацией».
«Мы разошлись год назад и никому об этом не сказали. Потому что для меня очень важно было до определенного момента сохранить в тайне наши отношения. Как сейчас помню, в пять утра на кухне, перед тем, как я должна была вылететь в Ростов на концерт, мы договорились, что до определенного момента мы не будем это озвучивать. Во-первых, это очень больно. Потому что он не ожидал, что я могу с этим разговором к нему прийти. В пять утра. Я к этому разговору шла месяц, а может, и больше. Знаешь, как это бывает: когда ты вдруг в какой-то момент смотришь на человека, и понимаешь, что ты его больше не любишь. Не любишь так, как он того заслуживает, и не можешь дать ему то, на что он рассчитывает».
Агата, в свою очередь, рассказала о том, кто принимал решение о разводе в их семье: «Мы долго к этому шли. Год у нас в отношениях происходили постоянные проблемы. Мы ругались, мирились, ругались, мирились. А у Паши была такая тема - он мог взять и сказать: «Всё, разводимся!» Но это было с первого дня нашего знакомства. Мы ездили на гастроли вместе. У нас был шанс даже там поругаться. В поезде, например, что ещё делать? Ругались по самым разным причинам. Во-первых, он очень ревнивый. Патологически. А я вообще нет. Я за правду и честность. Ты мне рассказываешь про свои самые большие пороки - я их приму и над ними буду работать. А если ты мне врешь, то меня это обижает».
В качестве возмещения дискредитированных расставанием отношений Агата предложила Екатерине сыграть в игру «за что я благодарна своему бывшему?». Сама Агата благодарна Павлу за поездку в Венецию, за то, что научил её правильно жарить стейки, и за то, что привил вкус к стильной одежде. Екатерина, в свою очередь, выразила благодарность Константину за поездку в Вену, подаренную собаку и за то, что благодаря ей Константин стал стильнее одеваться.
Также Агата рассказала, что после расставания им с Павлом не пришлось делить друзей: «Паша сейчас живёт с нашим общим другом Андреем. Но я параллельно тоже с Андреем общаюсь. Его лучший друг детства Максим тоже пишет мне. Друзья переживают, им кажется, что Паша дурак, потому что меня потерял. Они дают какие-то советы, но это, естественно, бесполезно».
По мнению Агаты, Павел так и не сделал ни одной попытки её вернуть: «Прозвучала фраза «Если хочешь вернуться, приходи». Так можно собаке сказать: Забыла дорогу, на тебе косточку. После всего, что он наворотил, это не огромный шаг. Он плохо себя вёл. Так, как не стоит себя вести мужчине по отношению к женщине и матери своих детей. И наоскорблял, естественно, так, что я уже даже и не знаю. Как только ты переходишь границу каких-то оскорблений, второй человек, даже если он так не думает, тоже хочет тебя в ответ «укусить» побольнее. И мы в этом зашли так далеко, что уже даже сложно представить, что после всего, что мы друг другу наговорили, можно вернуться».
Ко всему прочему, Агата рассказала об опыте обращения к семейному психологу: «Мы прибегали к помощи психологов несколько раз. Каждый раз, когда мы парой приходили к психологу, психолог говорил: «Агата, вам тоже, конечно, нужна помощь, но с Павлом больше. Поэтому сначала ему надо поработать отдельно с психологом, и потом уже вам идти вместе». Потому что мы на разных стадиях находимся с ним. А Паша говорил: «Они дебилы, не знают, что говорят, в ж**у это всё, я не пойду».
На вопрос Екатерины о самом сложном дне в жизни Агата призналась, что считает таковым случай с видеообращением, в котором она рассказала о том, что муж спьяну выгнал её с детьми из дома: «Когда я выложила это видео, это были самые трешовые день и ночь. Я проснулась, у меня внутри как будто режет пила. Паша плохо отреагировал на это видео. Сказал, что я предатель. Сейчас судачить о том, зачем я это сделала, мне кажется, уже нет смысла. Потому что я это уже сделала. Я уже не жалею об этом. В какой-то момент я начала сомневаться - когда столкнулась с негативом».
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