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Мария Машкова поделилась воспоминаниями о родителях

7 июня
2020 год

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7 июня 2020
Старшей дочери Марии Машковой Стефании 6 июня исполнилось 10 лет. День рождения дочери вызвал в памяти актрисы воспоминания о собственном 10-летнем юбилее - редком случае, по словам Марии, объединившим её маму и папу. Подробностями об этом дне актриса поделилась со своими подписчиками в Инстаграме.

Мария Машкова поделилась воспоминаниями о родителях
фото: Мария с мамой и дочерьми

«Первый день рождения, который я помню очень хорошо - мой первый юбилей, 10 лет. Мама была второй раз замужем и... на 9 месяце...
Тем уникальнее было, что мои мама и папа, тем не менее, были рядом со мной (один из немногих разов в жизни, когда я вообще их видела вместе). В комнате нашей коммуналки на речном вокзале был накрыт стол для 10 одноклассников, кресла и стулья стояли впритык к стенам. Мой папа, только что снявшийся в лучшей, на мой взгляд, своей роли-в фильме «Американская дочь», был у меня на празднике... официантом. На руке у него висело полотенце. Он всё кланялся и спрашивал, чего бы кому ещё подлить-подложить. Комната была маленькая, и чтобы оказаться на другой стороне стола, ему приходилось пробираться по стульям детей, хватаясь за их головы, продолжая кланяться и извиняться. Одноклассники визжали от восторга, а мама стояла в дверях очень красивая с огромным животом и... почему то грустно улыбалась (эту деталь я, возможно, с годами драматургически усилила)... а я думала: Пожалуйста, только не рожай! Это лучший день в моей жизни!»

Мария Машкова поделилась воспоминаниями о родителях
фото: Стефания
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