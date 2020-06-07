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«Она расистка»: Леа Мишель стала новой злодейкой Голливуда

7 июня
2020 год

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7 июня 2020
Звезда сериала «Хор» Леа Мишель, которая в настоящее время готовится стать матерью, оказалась в центре скандала. Ее постигла участь российской телеведущей Регины Тодоренко, некоторые звезды ополчились против Мишель из-за ее высказываний.

«Она расистка»: Леа Мишель стала новой злодейкой Голливуда

На прошлой неделе Леа в своем Твиттере упомянула трагическую смерть задержанного полицейскими темнокожего американца, которая всколыхнула всю Америку.

«Джордж Флойд не заслужил этого, это был не просто инцидент, и подобное должно закончиться», - написала Леа.

Однако в ответ на этот, казалось бы, безобидный пост в поддержку темнокожего населения США некоторые коллеги обрушились на актрису с критикой. Первой негативно отреагировала на твит коллега Мишель по сериалу «Хор», афроамериканка Саманта Уэр. Она назвала поступок актрисы – актом лицемерия.

«Она расистка»: Леа Мишель стала новой злодейкой Голливуда

«А ты помнишь, как ты превратила в настоящий ад мои первые съемки с тобой? Ты даже говорила всем, что, если бы у тебя была возможность, ты бы изгадила мой парик… и прочие ужасные агрессивные вещи, которые заставили меня задаться вопросом по поводу карьеры в Голливуде», - написала Саманта.

К Уэр присоединились и другие бывшие коллеги Леа. И все в один голос твердили, что Мишель практически всегда относилась к темнокожим актрисам с пренебрежением. Более того, она даже не позволяла им сидеть с ней за одним столом.

Но, оказывается, не только афроамериканцы замечали презрительное отношение со стороны Леа. Бродвейский коллега Джерард Каннонико назвал время работы с ней «настоящим кошмаром». Его поддержала также и Хизер Моррис, которая снималась вместе с Мишель в сериале «Хор».

«Она расистка»: Леа Мишель стала новой злодейкой Голливуда

«Было ли мне неприятно работать с Леа? Очень, потому что она всегда относилась к другим людям с презрением, и за это ее стоит призвать к ответственности. Но вина за это лежит и на нас, поскольку мы позволяли этому происходить так долго. В данный же момент мы предполагаем, что она расистка. И хотя я не могу с точностью говорить о ее убеждениях, я думаю, мы строим предположения, а мы все знаем, куда могут привести домыслы», - заявила Хизер.

На фоне публичного порицания, которое коллеги актрисы организовали под ее твитом, некоторые бренды уже начали разрывать с ней контракты. Например, компания по продаже пищевых наборов HelloFresh написала, что не приветствует расизм и дискриминацию и одним днем расторгает все договоренности с Леа.

Сама Мишель уже принесла публичные извинения в Инстаграме:

«Я не помню, чтобы я когда-либо говорила те слова, которые мне приписывают, или судила кого-то по их происхождению или цвету кожи, но дело даже не в этом. Важно то, что я точно сделала что-то, что навредило другим людям. Было ли это вызвано моей привилегированной позицией и взглядами или незрелостью - я в любом случае извиняюсь за свое поведение. Мы все можем развиваться и меняться… Через несколько месяцев я стану матерью, и я знаю, что мне нужно будет еще больше стараться нести ответственность за свои действия, чтобы быть хорошим примером для моего ребенка. Я прислушалась к этой критике, и я учту ее. Мне очень жаль, и я постараюсь в будущем стать лучше», - написала актриса.

Однако инициатора конфликта Саманту Уэр не устроило то, что Мишель может отделаться простыми извинениями. Она посоветовала актрисе пожертвовать как можно больше денег в поддержку темнокожего населения.

На защиту Леа встала продюсер сериала «Хор» Марти Ноксон. Она намекнула, что за кадром сериала многие члены съемочной группы (преимущественно мужчины) позволяли себе поступки и похуже. Однако позднее Марти удалила эту публикацию.
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«Она расистка»: Леа Мишель стала новой злодейкой Голливуда фотографии
«Она расистка»: Леа Мишель стала новой злодейкой Голливуда фотографии
«Она расистка»: Леа Мишель стала новой злодейкой Голливуда фотографии
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