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Наталья Бардо и Марюс Вайсберг расстались спустя 5 лет отношений

7 июня
2020 год

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7 июня 2020
Еще год назад СМИ начали говорить о том, что актриса Наталья Бардо и режиссер Марюс Вайсберг больше не появляются вместе. Однако пара не спешила объясняться перед общественностью. Только несколько дней назад Наталья, отвечая на вопросы подписчиков в Instagram, сказала, что уже не состоит в отношениях с режиссером. Один из подписчиков написал, что они с Марюсом отличная пара.

Наталья Бардо и Марюс Вайсберг расстались спустя 5 лет отношений

«Да мы уже и не пара», - ответила Бардо.

Роман Бардо и Вайсберга начался в 2015 году. Через год Марюс сделал возлюбленной предложение, однако до ЗАГСа дело так и не дошло. У пары есть общий сын Эрик, которому недавно исполнилось 3 года.

Наталья Бардо и Марюс Вайсберг расстались спустя 5 лет отношений
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Наталья Бардо и Марюс Вайсберг расстались спустя 5 лет отношений фотографии
Наталья Бардо и Марюс Вайсберг расстались спустя 5 лет отношений фотографии
Наталья Бардо и Марюс Вайсберг расстались спустя 5 лет отношений фотографии
Наталья Бардо и Марюс Вайсберг расстались спустя 5 лет отношений фотографии
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