Наталья Бардо и Марюс Вайсберг расстались спустя 5 лет отношений

Еще год назад СМИ начали говорить о том, что актриса Наталья Бардо
и режиссер Марюс Вайсберг
больше не появляются вместе. Однако пара не спешила объясняться перед общественностью. Только несколько дней назад Наталья, отвечая на вопросы подписчиков в Instagram, сказала, что уже не состоит в отношениях с режиссером. Один из подписчиков написал, что они с Марюсом отличная пара.
«Да мы уже и не пара»
, - ответила Бардо.
Роман Бардо и Вайсберга начался в 2015 году. Через год Марюс сделал возлюбленной предложение, однако до ЗАГСа дело так и не дошло. У пары есть общий сын Эрик, которому недавно исполнилось 3 года.
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