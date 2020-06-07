Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Максим Матвеев сделал своими руками подарок младшему сыну

7 июня
2020 год

Лайфстайл >>
7 июня 2020
На днях младшему сыну Максима Матвеева и Елизаветы Боярской исполнилось 1,5 года. По случаю чего папа решил преподнести маленькому Григорию подарок – лошадку-качалку. Причем каждую её деталь Максим выпилил своими руками. Первой подарком похвасталась Елизавета Боярская.

Максим Матвеев сделал своими руками подарок младшему сыну

«Сегодня 1,5 года нашему Григорию! Макс сделал вот такой вот подарок! Сделал своими собственными руками, от начала до конца! Вот уж точно говорят, талантливый человек талантлив во всем! Можно сказать - новая семейная реликвия. Детям! Внукам! Ну или мы с Максом в старости будем качаться», - написала Боярская.

Затем Матвеев у себя на странице предоставил полный фотоотчет своей работы.

Максим Матвеев сделал своими руками подарок младшему сыну

Максим Матвеев сделал своими руками подарок младшему сыну

Максим Матвеев сделал своими руками подарок младшему сыну

«У меня в детстве перед глазами всегда был пример - мой дед Земцов Владимир Михайлович. Он родился в селе Ломовка, Пензенской области, детство у него было бедное, голодное... оттого он все научился делать своими руками - ремонтировать станки, машины, чинить обувь, строить... У меня детство тоже было не слишком насыщенное в плане игрушек - один «Детский мир» на городок в 20 тысяч жителей... А хотелось и саблю, и пистолетик, и бластер, и машинку... чтобы перед дворовыми пацанами понтануться... И дед мне говорил: «Максим, ты нарисуй мне, чего хотелось бы...!» И я делал для деда чертеж, желаемой мною игрухи, а дед за несколько часов доводил поделку до полного соответствия моему представлению!!!!!! Вот я и насмотрелся...», - рассказал Матвеев.

Максим Матвеев сделал своими руками подарок младшему сыну

«Пока старший подумывает над заказом, младшего решил не спрашивать, а опередить и сделать такую качалку.... P.S. Заказы пока не принимаю, но подумываю...», - добавил актер.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
«Я импульсивный и агрессивный»: Максим Матвеев о пользе психотерапии
Поиск по меткам
дети
персоны
Елизавета БоярскаяМаксим Матвеев

фотографии >>
Максим Матвеев сделал своими руками подарок младшему сыну фотографии
Максим Матвеев сделал своими руками подарок младшему сыну фотографии
Максим Матвеев сделал своими руками подарок младшему сыну фотографии
Максим Матвеев сделал своими руками подарок младшему сыну фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

Скорбим

Михаил Кокшенов
5 июня ушёл из жизни актёр Михаил Кокшенов.
Татьяна Фирсова
4 июня ушла из жизни актриса Татьяна Фирсова.
Гедиминас Гирдвайнис
3 июня ушёл из жизни актёр Гедиминас Гирдвайнис.

День рождения >>

Татьяна Друбич
Леонид Кулагин
Татьяна Лаврова
Марина Митрофанова
Александр Овчинников
Юрий Сазонов
Людмила Свитова
Владимир Симонов
Юрий Степанов
Дин Мартин
Энрико Монтезано
Лиам Нисон
Майкл Сера
Карл Урбан
Уильям Форсайт
Либуше Шафранкова
все родившиеся 7 июня >>

Афиша кино >>

Грейхаунд
боевик, военный фильм, экранизация
США, 2020
Морские паразиты
научная фантастика, фильм ужасов
Ирландия,Швеция,Бельгия, Великобритания,США, 2019
все фильмы в прокате >>

ревью

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен