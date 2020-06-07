Максим Матвеев сделал своими руками подарок младшему сыну

На днях младшему сыну Максима Матвеева
и Елизаветы Боярской
исполнилось 1,5 года. По случаю чего папа решил преподнести маленькому Григорию подарок – лошадку-качалку. Причем каждую её деталь Максим выпилил своими руками. Первой подарком похвасталась Елизавета Боярская.
«Сегодня 1,5 года нашему Григорию! Макс сделал вот такой вот подарок! Сделал своими собственными руками, от начала до конца! Вот уж точно говорят, талантливый человек талантлив во всем! Можно сказать - новая семейная реликвия. Детям! Внукам! Ну или мы с Максом в старости будем качаться»
, - написала Боярская.
Затем Матвеев у себя на странице предоставил полный фотоотчет своей работы.
«У меня в детстве перед глазами всегда был пример - мой дед Земцов Владимир Михайлович. Он родился в селе Ломовка, Пензенской области, детство у него было бедное, голодное... оттого он все научился делать своими руками - ремонтировать станки, машины, чинить обувь, строить... У меня детство тоже было не слишком насыщенное в плане игрушек - один «Детский мир» на городок в 20 тысяч жителей... А хотелось и саблю, и пистолетик, и бластер, и машинку... чтобы перед дворовыми пацанами понтануться... И дед мне говорил: «Максим, ты нарисуй мне, чего хотелось бы...!» И я делал для деда чертеж, желаемой мною игрухи, а дед за несколько часов доводил поделку до полного соответствия моему представлению!!!!!! Вот я и насмотрелся...»
, - рассказал Матвеев.
«Пока старший подумывает над заказом, младшего решил не спрашивать, а опередить и сделать такую качалку.... P.S. Заказы пока не принимаю, но подумываю...»
, - добавил актер.
обсуждение >>