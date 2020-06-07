Бен Аффлек, Кристен Стюарт, Кара Делевинь присоединились к протестам в Лос-Анджелесе

Волна митингов и протестов в США продолжается. Причиной волнений стала смерть афроамериканца Джорджа Флойда после грубого задержания белым полицейским. Одним из эпицентров протестного движения стал Лос-Анджелес. Среди требующих прекращения полицейского произвола есть и знаменитости. В стороне не остались Бен Аффлек, Кристен Стюарт, Эмили Ратажковски, Кара Делевинь, Джейми Кинг и другие.
фото: Кара Делевинь
фото: Эмили Ратажковски
фото: Кристен Стюарт
фото: Миа Сваер и Даррен Крисс
фото: Джейми Кинг
фото: Мадонна
фото: Бен Аффлек и Ана де Армас
Не все митинги проходят мирно. В некоторых городах протестующие громят полицейские участки, магазины и кафе. В Миннеаполис даже пришлось ввести войска Национальной гвардии. Не обходится без пострадавших и столкновений с полицией. Например, актер Джон Кьюсак был задержан, полицейские напали на него с дубинками. Коула Спроуса тоже арестовали после «мирного протеста».
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