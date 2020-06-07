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Бен Аффлек, Кристен Стюарт, Кара Делевинь присоединились к протестам в Лос-Анджелесе

7 июня
2020 год

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7 июня 2020
Волна митингов и протестов в США продолжается. Причиной волнений стала смерть афроамериканца Джорджа Флойда после грубого задержания белым полицейским. Одним из эпицентров протестного движения стал Лос-Анджелес. Среди требующих прекращения полицейского произвола есть и знаменитости. В стороне не остались Бен Аффлек, Кристен Стюарт, Эмили Ратажковски, Кара Делевинь, Джейми Кинг и другие.

Бен Аффлек, Кристен Стюарт, Кара Делевинь присоединились к протестам в Лос-Анджелесе
фото: Кара Делевинь

Бен Аффлек, Кристен Стюарт, Кара Делевинь присоединились к протестам в Лос-Анджелесе
фото: Эмили Ратажковски

Бен Аффлек, Кристен Стюарт, Кара Делевинь присоединились к протестам в Лос-Анджелесе
фото: Кристен Стюарт

Бен Аффлек, Кристен Стюарт, Кара Делевинь присоединились к протестам в Лос-Анджелесе
фото: Миа Сваер и Даррен Крисс

Бен Аффлек, Кристен Стюарт, Кара Делевинь присоединились к протестам в Лос-Анджелесе
фото: Джейми Кинг

Бен Аффлек, Кристен Стюарт, Кара Делевинь присоединились к протестам в Лос-Анджелесе
фото: Мадонна

Бен Аффлек, Кристен Стюарт, Кара Делевинь присоединились к протестам в Лос-Анджелесе
фото: Бен Аффлек и Ана де Армас

Не все митинги проходят мирно. В некоторых городах протестующие громят полицейские участки, магазины и кафе. В Миннеаполис даже пришлось ввести войска Национальной гвардии. Не обходится без пострадавших и столкновений с полицией. Например, актер Джон Кьюсак был задержан, полицейские напали на него с дубинками. Коула Спроуса тоже арестовали после «мирного протеста».
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Бен Аффлек, Кристен Стюарт, Кара Делевинь присоединились к протестам в Лос-Анджелесе фотографии
Бен Аффлек, Кристен Стюарт, Кара Делевинь присоединились к протестам в Лос-Анджелесе фотографии
Бен Аффлек, Кристен Стюарт, Кара Делевинь присоединились к протестам в Лос-Анджелесе фотографии
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