Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

«Люди не знают настоящей правды»: Дочь Марата Башарова встала на защиту отца

8 июня
2020 год

Лайфстайл >>
8 июня 2020
В связи с поднявшейся волной интереса к проблеме домашнего насилия всё чаще в информационном пространстве стало звучать имя Марата Башарова. Скандалы вокруг личной жизни актёра не утихают уже несколько лет - обе бывшие супруги Марата обвинили его в избиениях. Некоторое время назад актёр перестал отрицать вину, в нескольких телешоу подтвердив информацию о том, что поднимал на жён руку. Однако в качестве самооправдания Марат настаивает на том, что жены его «провоцировали», и прежде чем пустить в ход кулаки, он всегда их предупреждал о возможных последствиях их «провокаций».

«Люди не знают настоящей правды»: Дочь Марата Башарова встала на защиту отца
фото: Марат Башаров с бывшей женой Елизаветой и сыном Марселем

В середине мая 2020 года бывшая жена Башарова Елизавета наконец-то решилась рассказать всю правду о тёмной стороне их семейной жизни. В интервью Андрею Малахову Елизавета призналась, что впервые Марат поднял на неё руку, когда она была беременна. Этот эпизод случился во время гастрольного тура Марата по Германии, когда нетрезвый актёр вернулся с банкета в номер отеля:
«И вот он приходит в номер, ложится и начинается опять бредить. Я хочу спать, Амели уже спит. Я ему говорю: «Ты можешь помолчать?» Он продолжает. Я беру с полки стакан воды и обливаю его. Это была, наверное, моя роковая ошибка в тот момент, потому что я увидела не Марата, а какой-то ужас передо мной встал. Я даже сначала подумала, что он прикалывается надо мной. Что сейчас не будет того, что было. Он начал меня душить. Но мне удалось сбежать. Помогло то, что кровать была не цельная, а две сдвижные. Они просто разъехались. И я убежала в другую комнату».

Вместе с Маратом и Елизаветой в ту ночь была дочь Марата Амели (от гражданской жены Елизаветы Круцко). Дождавшись, когда Марат заснёт, Елизавета сразу же собрала вещи и поехала в аэропорт. Амели решила к ней присоединиться.
Вероятно, Амели не один раз выступала невольной свидетельницей невменяемого поведения со стороны Марата. И несмотря на это, дочь попыталась встать на защиту отца, записав видеообращение к его бывшим женам. Послание, в котором Амели напоминает Екатерине и Елизавете о том, каким прекрасным человеком может быть Марат, было показано в эфире передачи «Звезды сошлись» на канале НТВ.

«Люди не знают настоящей правды»: Дочь Марата Башарова встала на защиту отца
фото: Марат Башаров с дочерью Амели

«Я хочу сказать, что мой папа — просто прекрасный человек, прекрасный актер и прекрасный отец. Я его люблю очень сильно. Его поливают грязью не за правдивую историю. Люди не знают настоящей правды.
Хочу обратиться к Лизе и Кате. Вспомните, как много всего хорошего делал вам мой папа. И сейчас просто снова начать топить, делать больно, поливать грязью снова... Зачем это все надо? Будьте добрее и будьте счастливы, живите своей жизнью».
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
«Он начал меня душить»: Елизавета Шевыркова рассказала о браке с Маратом Башаровым

«Я её кормлю, пою, оплачиваю квартплату за три квартиры»: Марат Башаров о содержании бывшей жены
персоны
Екатерина АрхароваМарат БашаровАндрей Малахов

фотографии >>
«Люди не знают настоящей правды»: Дочь Марата Башарова встала на защиту отца фотографии
«Люди не знают настоящей правды»: Дочь Марата Башарова встала на защиту отца фотографии
«Люди не знают настоящей правды»: Дочь Марата Башарова встала на защиту отца фотографии
«Люди не знают настоящей правды»: Дочь Марата Башарова встала на защиту отца фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

Скорбим

Иван Прайс
6 июня ушёл из жизни актёр Иван Прайс.
Михаил Кокшенов
5 июня ушёл из жизни актёр Михаил Кокшенов.

День рождения >>

Ирина Акулова
Юлия Ауг
Тарас Бибич
Екатерина Вуличенко
Пётр Горин
Клавдия Коршунова
Екатерина Порубель
Виктория Романенко
Александр Якин
Кэти Бейкер
Соня Брага
Гриффин Данн
Джулианна Маргулис
Роберт Престон
Аньес Сораль
Збигнев Юзефович
все родившиеся 8 июня >>

Афиша кино >>

Грейхаунд
боевик, военный фильм, экранизация
США, 2020
Морские паразиты
научная фантастика, фильм ужасов
Ирландия,Швеция,Бельгия, Великобритания,США, 2019
все фильмы в прокате >>

ревью

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен