«Люди не знают настоящей правды»: Дочь Марата Башарова встала на защиту отца

В связи с поднявшейся волной интереса к проблеме домашнего насилия всё чаще в информационном пространстве стало звучать имя Марата Башарова. Скандалы вокруг личной жизни актёра не утихают уже несколько лет - обе бывшие супруги Марата обвинили его в избиениях. Некоторое время назад актёр перестал отрицать вину, в нескольких телешоу подтвердив информацию о том, что поднимал на жён руку. Однако в качестве самооправдания Марат настаивает на том, что жены его «провоцировали», и прежде чем пустить в ход кулаки, он всегда их предупреждал о возможных последствиях их «провокаций».
фото: Марат Башаров с бывшей женой Елизаветой и сыном Марселем
В середине мая 2020 года бывшая жена Башарова Елизавета наконец-то решилась рассказать всю правду о тёмной стороне их семейной жизни. В интервью Андрею Малахову Елизавета призналась, что впервые Марат поднял на неё руку, когда она была беременна. Этот эпизод случился во время гастрольного тура Марата по Германии, когда нетрезвый актёр вернулся с банкета в номер отеля: «И вот он приходит в номер, ложится и начинается опять бредить. Я хочу спать, Амели уже спит. Я ему говорю: «Ты можешь помолчать?» Он продолжает. Я беру с полки стакан воды и обливаю его. Это была, наверное, моя роковая ошибка в тот момент, потому что я увидела не Марата, а какой-то ужас передо мной встал. Я даже сначала подумала, что он прикалывается надо мной. Что сейчас не будет того, что было. Он начал меня душить. Но мне удалось сбежать. Помогло то, что кровать была не цельная, а две сдвижные. Они просто разъехались. И я убежала в другую комнату».
Вместе с Маратом и Елизаветой в ту ночь была дочь Марата Амели (от гражданской жены Елизаветы Круцко). Дождавшись, когда Марат заснёт, Елизавета сразу же собрала вещи и поехала в аэропорт. Амели решила к ней присоединиться.
Вероятно, Амели не один раз выступала невольной свидетельницей невменяемого поведения со стороны Марата. И несмотря на это, дочь попыталась встать на защиту отца, записав видеообращение к его бывшим женам. Послание, в котором Амели напоминает Екатерине и Елизавете о том, каким прекрасным человеком может быть Марат, было показано в эфире передачи «Звезды сошлись» на канале НТВ.
фото: Марат Башаров с дочерью Амели
«Я хочу сказать, что мой папа — просто прекрасный человек, прекрасный актер и прекрасный отец. Я его люблю очень сильно. Его поливают грязью не за правдивую историю. Люди не знают настоящей правды.
Хочу обратиться к Лизе и Кате. Вспомните, как много всего хорошего делал вам мой папа. И сейчас просто снова начать топить, делать больно, поливать грязью снова... Зачем это все надо? Будьте добрее и будьте счастливы, живите своей жизнью».
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