«Люди не знают настоящей правды»: Дочь Марата Башарова встала на защиту отца

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Бен Аффлек, Кристен Стюарт, Кара Делевинь присоединились к протестам в Лос-Анджелесе

7 июня

Наталья Бардо и Марюс Вайсберг расстались спустя 5 лет отношений

Слухи об этом появились еще год назад