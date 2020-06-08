«******* китайцы!»: Настасья Самбурская сняла пародийный ролик про работу на самоизоляции

Настасья Самбурская опубликовала в своём Инстаграме пародийный видео-ролик
про трудовые будни актрисы в условиях самоизоляции.
В видео Настасья высмеяла парадокс, с которым многие успели столкнуться на карантине: удалённая работа вовсе не экономит время. И его по-прежнему катастрофически ни на что не хватает. Лирическая героиня Самбурской разрывается между онлайн-спектаклем, онлайн-приёмом у гинеколога, онлайн-концертом Басты, съёмками в рекламе шампуня и общением с курьерами. В конце трудового дня утомленная актриса подводит итог, обвиняя в сложившейся ситуации китайцев.
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