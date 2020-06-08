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«******* китайцы!»: Настасья Самбурская сняла пародийный ролик про работу на самоизоляции

8 июня
2020 год

Лайфстайл >>
8 июня 2020
Настасья Самбурская опубликовала в своём Инстаграме пародийный видео-ролик про трудовые будни актрисы в условиях самоизоляции.

«******* китайцы!»: Настасья Самбурская сняла пародийный ролик про работу на самоизоляции

В видео Настасья высмеяла парадокс, с которым многие успели столкнуться на карантине: удалённая работа вовсе не экономит время. И его по-прежнему катастрофически ни на что не хватает. Лирическая героиня Самбурской разрывается между онлайн-спектаклем, онлайн-приёмом у гинеколога, онлайн-концертом Басты, съёмками в рекламе шампуня и общением с курьерами. В конце трудового дня утомленная актриса подводит итог, обвиняя в сложившейся ситуации китайцев.

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Настасья Самбурская

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«******* китайцы!»: Настасья Самбурская сняла пародийный ролик про работу на самоизоляции фотографии
«******* китайцы!»: Настасья Самбурская сняла пародийный ролик про работу на самоизоляции фотографии
«******* китайцы!»: Настасья Самбурская сняла пародийный ролик про работу на самоизоляции фотографии
«******* китайцы!»: Настасья Самбурская сняла пародийный ролик про работу на самоизоляции фотографии
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