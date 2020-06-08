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СМИ: Алексея Панина выгнали с похорон Михаила Кокшенова

8 июня
2020 год

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8 июня 2020
4 июня на 84-м году жизни скончался актёр и режиссёр Михаил Кокшенов. Причиной смерти послужили осложнения после кровоизлияния в мозг. 7 июня в ритуальном зале Митинского крематория состоялась церемония прощания с артистом, на которой присутствовали члены семьи Михаила и журналисты. А вот большинство коллег Кокшенова не рискнули посетить похороны из-за пандемии коронавирусной инфекции. Зато на церемонию прощания явился печально известный актёр Алексей Панин - с букетом цветов и невестой под руку. Взяв слово в память о Кокшенове, Панин отметил его положительные стороны, но потом не справился с управлением и заявил, что покойный был бездарным режиссёром. Близкие покойного настоятельно попросили Панина покинуть ритуальный зал. Оказавшись на улице, Панин дал интервью нескольким изданиям, рассказывая о своём опыте общения и работы с Кокшеновым:

СМИ: Алексея Панина выгнали с похорон Михаила Кокшенова

«Бездарность! Самый бездарный режиссер, с которым я работал, это был Кокшенов. Еще Алла Сурикова. Но, я их любил безумно! И Алла Сурикова замечательная, и Кокшенов — замечательный! <…> Кокшенов был артистом, который работал с великими артистами, как Даль, как Высоцкий. Он — деревянный. Кокшенов, я вам правду говорю, он не может выше ж**ы прыгнуть. Он был просто гениальный в том плане, что он добрый и человечески настоящий. Из-за этого я его люблю! Я ему в лицо это говорил: «Михал Михалыч, вы плохой режиссер!»

При этом Панин отрицает информацию о том, что стал причиной скандала на поминальной службе. По словам актёра, это раздутая прессой ложь.
Урну с прахом Михаила Михайловича Кокшенова похоронили на Новодевичьем кладбище в фамильном склепе Кокшеновых. Там похоронены мама, бабушка и другие родственники Михаила Кокшенова.
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СМИ: Алексея Панина выгнали с похорон Михаила Кокшенова фотографии
СМИ: Алексея Панина выгнали с похорон Михаила Кокшенова фотографии
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