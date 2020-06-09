В ДТП с участием пьяного Михаила Ефремова погиб человек

Вечером 8 июня в 21:44 в Москве на Смоленской площади произошла крупная автомобильная авария, виновником которой оказался актёр Михаил Ефремов. Будучи в состоянии алкогольного опьянения, актер, управлявший Jeep Grand Cherokee, на скорости выехал на встречную полосу и врезался в автофургон Lada, повредив еще несколько транспортных средств.
Водитель автофургона Lada, 57-летний Сергей Захаров, работавший курьером интернет-магазина Деликатеска.ру, получил в результате аварии открытый перелом бедра, перелом ребер, закрытую черепно-мозговую травму, а также сочетанную травму головы. В тяжелом состоянии его госпитализировали в НИИ имени Склифосовского, где он скончался от полученных повреждений утром 9 июня.
В связи с гибелью Захарова уголовное дело, возбужденное в отношении Михаила Ефремова, переквалифицировали на более тяжкую статью. Первоначально полиция возбудила уголовное дело по части 2 статьи 264 УК, предусматривающей до семи лет лишения свободы. После известий о кончине Захарова статью ужесточили - теперь дело расследуется по пункту «а» части 4 статьи 264 УК. Ефремову грозит от 5 до 12 лет лишения свободы.
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