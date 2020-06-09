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Ирина Безрукова поделилась рецептами диетических блюд

9 июня
2020 год

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9 июня 2020
Несмотря на то, что в столице сняли карантин, а кафе и рестораны в скором времени откроются, Ирина Безрукова решила поделиться на своей странице в Инстаграме советами диетолога по приготовлению мяса и рыбы.

Ирина Безрукова поделилась рецептами диетических блюд

Безрукова уверена, что рекомендации Анатолия Волкова помогут быстро прийти в форму после продолжительного карантина. Ирина отметила, что лучше всего запекать мясо в духовке.

«Вредно тушить и жарить мясо и рыбу. Лучше использовать для приготовления гриль и аэрогриль. Можно запекать мясо в духовке. Разные сорта мяса можно смешивать (птица и рыба не в счёт). Лучше есть мясо вечером и делать в течении недели вегетарианские ( безбелковые) дни».

«Мясо и рыбу едят с некрахмалистыми овощами: огурцами, оливками, маслинами, салатами, кроме помидоров и салата айсберг (и китайского салата), сладким перцем, огурцами, горчицей, хреном без уксуса, грейпфрутом, гранатом, клюквой, луком, чесноком, с красной смородиной, острым и сладким перцем, зеленью, лимоном, соевым соусом».

Актриса также посоветовала сделать перерыв, длинною в два часа, между приемами пищи.

«После употребления продуктов животного происхождения (мясо, рыба, птица, яйца, молочные продукты), прием другой пищи должен быть не раньше, чем через 2 часа. В остальных случаях следующий прием пищи допускается через 1,5 часа».
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Ирина Безрукова поделилась рецептами диетических блюд фотографии
Ирина Безрукова поделилась рецептами диетических блюд фотографии
Ирина Безрукова поделилась рецептами диетических блюд фотографии
Ирина Безрукова поделилась рецептами диетических блюд фотографии
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