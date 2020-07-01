Вирус расставания: Звездные пары, которые разошлись во время пандемии

2020 год еще не закончился, а уже стал по-настоящему «урожайным» на разводы. Бракоразводные процессы коснулись даже тех пар, у которых, казалось, все было радужно, и ничто не предвещало подобной развязки. Что уж говорить о тех супругах, чьи ссоры то и дело упоминались в новостях? Карантин, конечно, не сыграл на руку таким союзам и даже стал причиной экстренной подачи заявлений на развод. Кино-Театр.Ру
вспоминает о парах, которые расстались или решили заглянуть в ЗАГС, чтобы официально завершить отношения в разгар пандемии.
Пока Кристина Асмус
и Гарик Харламов лишь начали познавать все прелести публичного развода
, Агата Муцениеце
и Павел Прилучный
уже вовсю делят имущество. Паре давно приписывали размолвки в отношениях, в 2018 супруги даже поставили брак «на паузу»
, но позже все же преодолели кризис в отношениях и даже набили обручальные тату
. Но во время пандемии Агата окончательно решила развестись с Павлом, заверив общественность в том, что бракоразводный процесс протекает мирно. Однако в разгар режима самоизоляции Муцениеце записала видео, в котором рассказала, что перебравший с алкоголем Прилучный поднял на неё руку и выгнал с детьми из загородного дома
. Позже в интервью с Ксенией Собчак
Агата, уходя от прямого ответа о насилии в браке с Павлом, все же добавила, что он «превышал физическую силу»
. Павел тем временем не сильно переживает расторжение брака и уже нашел себе новую пассию, с которой проводит время.
Пять лет брака за плечами во время карантина оставили Мэри-Кейт Олсен
и Оливье Саркози. Изначально пара скрывала свои отношения, а на церемонию бракосочетания были приглашены лишь 50 человек. Позже новости о брачной жизни стали появляться в СМИ: жена Николя Саркози даже отметила, что супруги действительно не играют на публику, а по-настоящему счастливы вместе. Именно поэтому развод стал неожиданной новостью для тех, кто привык наблюдать семейную идиллию Мэри-Кейт и Оливье. Актрисе даже пришлось просить экстренно рассмотреть дело в силу того, что муж расторг договор аренды их квартиры, не сообщив об этом Мэри-Кейт, которая вынуждена была в ускоренном темпе собирать свои вещи и искать новое место проживания.
Коул Спраус
и Лили Рейнхарт
, познакомившиеся на съемках «Ривердейла
», тоже расстались в период карантина. Актёры ещё не подтвердили официально это информацию, однако несколько факторов указывают на то, что это правда. Многие считают, что причиной расставания стало увлечение Спрауса моделью Кайей Гербер
. Именно с ней его видели во время акций протеста в Америке.
Сам Коул не подтвердил и не опроверг слухи о романе с Кайей, а лишь заметил, что фанатам не стоит лезть в личные отношения их кумиров.
«Я терплю бесчисленные слухи, распускаемые людьми, которые называют себя моими фанатами... Но нападки на моих друзей, необоснованные обвинения и угрозы — это уже признаки безумия. Станьте людьми, перестав быть клоунами. Когда я сделал первый шаг в сторону жизни на виду у огромного числа людей, я предвидел последствия. Я никому не хотел потакать, и моя сдержанность в рассказах о себе стала почвой для небылиц».
Лили тоже совсем не понравилась настойчивость фолловеров, которые подметили, что совместные фото с Коулом исчезли из ее Инстаграма, а в аккаунте Кайи появились фотографии, сделанные в доме Спрауса. Не выдержавшая общественного давления Рейнхарт обрушилась на вмешивающихся в её жизнь фанатов, не тратя время на подбор выражений.
Кара Делевинь
, недавно признавшая себя пансексуалом
, рассталась со своей подругой сердца Эшли Бенсон
. Причина расставания до сих пор не ясна, фанатам остается лишь догадываться, почему девушки, чьи отношения были абсолютно гармоничными, решили разойтись. Фолловеры сделали вывод, что Эшли изменяла Каре с рэпером G-Eazy. Однако сама Кара опровергла это, написав о том, что не собирается выносить на публику истинные причины расставания.
«Сейчас как никогда важно распространять любовь, а не ненависть. Все, кто хейтит Эшли Бенсон, пожалуйста, прекратите. Вы не знаете всей правды, только она и я знаем, и именно так все и должно быть».
По швам треснул десятилетний брак Меган Фокс
и Брайана Остина Грина.
Их отношения не были идеальными, и оба супруга уже успели расстаться однажды и вновь расписаться после года разлуки. Сам Брайан вспоминает, что при первой встрече с Меган точно решил, что никакого романа у них и быть не может.
Однако уже через два года после этого заявления Меган и Брайан сыграли свадьбу. В 2015 году Меган уже во второй раз подала на развод с Брайаном, но разводиться передумала.
Причиной стала третья беременность актрисы. Правда, само заявление Меган забрала лишь в 2019 году.
И кажется, актриса поторопилась, ведь в 2020 в отношениях пары снова случился разлад. На этот раз супруги уже окончательно решили разводиться, а сама Фокс нашла себе нового партнера - музыканта Колсона Бейкера, отношения с которым официально подтвердила совсем недавно
.
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