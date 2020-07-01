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Вирус расставания: Звездные пары, которые разошлись во время пандемии

1 июля
2020 год

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1 июля 2020
2020 год еще не закончился, а уже стал по-настоящему «урожайным» на разводы. Бракоразводные процессы коснулись даже тех пар, у которых, казалось, все было радужно, и ничто не предвещало подобной развязки. Что уж говорить о тех супругах, чьи ссоры то и дело упоминались в новостях? Карантин, конечно, не сыграл на руку таким союзам и даже стал причиной экстренной подачи заявлений на развод. Кино-Театр.Ру вспоминает о парах, которые расстались или решили заглянуть в ЗАГС, чтобы официально завершить отношения в разгар пандемии.

Вирус расставания: Звездные пары, которые разошлись во время пандемии

Пока Кристина Асмус и Гарик Харламов лишь начали познавать все прелести публичного развода, Агата Муцениеце и Павел Прилучный уже вовсю делят имущество. Паре давно приписывали размолвки в отношениях, в 2018 супруги даже поставили брак «на паузу», но позже все же преодолели кризис в отношениях и даже набили обручальные тату. Но во время пандемии Агата окончательно решила развестись с Павлом, заверив общественность в том, что бракоразводный процесс протекает мирно. Однако в разгар режима самоизоляции Муцениеце записала видео, в котором рассказала, что перебравший с алкоголем Прилучный поднял на неё руку и выгнал с детьми из загородного дома. Позже в интервью с Ксенией Собчак Агата, уходя от прямого ответа о насилии в браке с Павлом, все же добавила, что он «превышал физическую силу». Павел тем временем не сильно переживает расторжение брака и уже нашел себе новую пассию, с которой проводит время.

Вирус расставания: Звездные пары, которые разошлись во время пандемии

Пять лет брака за плечами во время карантина оставили Мэри-Кейт Олсен и Оливье Саркози. Изначально пара скрывала свои отношения, а на церемонию бракосочетания были приглашены лишь 50 человек. Позже новости о брачной жизни стали появляться в СМИ: жена Николя Саркози даже отметила, что супруги действительно не играют на публику, а по-настоящему счастливы вместе. Именно поэтому развод стал неожиданной новостью для тех, кто привык наблюдать семейную идиллию Мэри-Кейт и Оливье. Актрисе даже пришлось просить экстренно рассмотреть дело в силу того, что муж расторг договор аренды их квартиры, не сообщив об этом Мэри-Кейт, которая вынуждена была в ускоренном темпе собирать свои вещи и искать новое место проживания.

Вирус расставания: Звездные пары, которые разошлись во время пандемии

Коул Спраус и Лили Рейнхарт, познакомившиеся на съемках «Ривердейла», тоже расстались в период карантина. Актёры ещё не подтвердили официально это информацию, однако несколько факторов указывают на то, что это правда. Многие считают, что причиной расставания стало увлечение Спрауса моделью Кайей Гербер. Именно с ней его видели во время акций протеста в Америке. Сам Коул не подтвердил и не опроверг слухи о романе с Кайей, а лишь заметил, что фанатам не стоит лезть в личные отношения их кумиров.

«Я терплю бесчисленные слухи, распускаемые людьми, которые называют себя моими фанатами... Но нападки на моих друзей, необоснованные обвинения и угрозы — это уже признаки безумия. Станьте людьми, перестав быть клоунами. Когда я сделал первый шаг в сторону жизни на виду у огромного числа людей, я предвидел последствия. Я никому не хотел потакать, и моя сдержанность в рассказах о себе стала почвой для небылиц». 

Лили тоже совсем не понравилась настойчивость фолловеров, которые подметили, что совместные фото с Коулом исчезли из ее Инстаграма, а в аккаунте Кайи появились фотографии, сделанные в доме Спрауса. Не выдержавшая общественного давления Рейнхарт обрушилась на вмешивающихся в её жизнь фанатов, не тратя время на подбор выражений.

Вирус расставания: Звездные пары, которые разошлись во время пандемии

Кара Делевинь, недавно признавшая себя пансексуалом, рассталась со своей подругой сердца Эшли Бенсон. Причина расставания до сих пор не ясна, фанатам остается лишь догадываться, почему девушки, чьи отношения были абсолютно гармоничными, решили разойтись. Фолловеры сделали вывод, что Эшли изменяла Каре с рэпером G-Eazy. Однако сама Кара опровергла это, написав о том, что не собирается выносить на публику истинные причины расставания.

«Сейчас как никогда важно распространять любовь, а не ненависть. Все, кто хейтит Эшли Бенсон, пожалуйста, прекратите. Вы не знаете всей правды, только она и я знаем, и именно так все и должно быть».

Вирус расставания: Звездные пары, которые разошлись во время пандемии

По швам треснул десятилетний брак Меган Фокс и Брайана Остина Грина. Их отношения не были идеальными, и оба супруга уже успели расстаться однажды и вновь расписаться после года разлуки. Сам Брайан вспоминает, что при первой встрече с Меган точно решил, что никакого романа у них и быть не может. Однако уже через два года после этого заявления Меган и Брайан сыграли свадьбу. В 2015 году Меган уже во второй раз подала на развод с Брайаном, но разводиться передумала. Причиной стала третья беременность актрисы. Правда, само заявление Меган забрала лишь в 2019 году. И кажется, актриса поторопилась, ведь в 2020 в отношениях пары снова случился разлад. На этот раз супруги уже окончательно решили разводиться, а сама Фокс нашла себе нового партнера - музыканта Колсона Бейкера, отношения с которым официально подтвердила совсем недавно.
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Вирус расставания: Звездные пары, которые разошлись во время пандемии фотографии
Вирус расставания: Звездные пары, которые разошлись во время пандемии фотографии
Вирус расставания: Звездные пары, которые разошлись во время пандемии фотографии
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