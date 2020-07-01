Звезда сериала «Оранжевый - хит сезона» Тейлор Шиллинг совершила каминг-аут

В разгар месяца прайда (акции в поддержку ЛГБТ- сообщества, проходящие летом в США и других странах) 35-летняя Тейлор Шиллинг
решила совершить каминг-аут. Актриса опубликовала в своём Инстаграме романтичную фотографию, на которой она позирует вместе со своей возлюбленной, художницей и музыкантом Эмили Ритц
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Тейлор обрела популярность благодаря главной роли в сериале про женскую тюрьму «Оранжевый — хит сезона»
. Её героиня Пайпер Чепмен попадает в тюрьму по обвинению в контрабанде наркотиков после того, как её бывшая девушка сдаёт её властям. Сериал, начинавшийся как чёрная комедия про тяжелую адаптацию Пайпер к жизни в тюрьме, в течение нескольких сезонов превратился в настоящую драму, затрагивающую различные актуальные проблемы американской пенитенциарной системы. Прототипом героини Шиллинг стала писательница Пайпер Керман, отсидевшая чуть больше года в тюрьме по обвинению в преступной деятельности по отмыванию денег.
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