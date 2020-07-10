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СМИ: Дмитрий Нагиев 8 лет скрывал внебрачную дочь

10 июля
2020 год

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10 июля 2020
Дмитрий Нагиев не слишком распространяется о своей личной жизни. Однако о семейных делах Нагиева вскользь упомянула его бывшая супруга Алиса Шер в своих мемуарах «Я была женой Нагиева». Многие друзья шоумена также дали комментарии о семейных делах Нагиева «Комсомольской Правде», заверив, что шоумен действительно живет на две семьи.

СМИ: Дмитрий Нагиев 8 лет скрывал внебрачную дочь

Алиса Шер в своих мемуарах призналась, что от нее Дмитрий ушел к «сотруднице радиостанции». Однако имени называть она не стала. А вот знакомые Нагиева уверяют, что девушку зовут Наталья Коваленко. Шоумен и по сей день находится с ней в отношениях, они вместе проживают в доме под Петербургом.

«Существовал «интерес» к одной из сотрудниц радиостанции. Эта девица позволяла себе весь набор уловок и поступков любовницы, жаждущей увести мужа из семьи: утренние звонки, молчание в трубку и прочая, прочая. Меня, конечно, все это раздражало до сумасшествия: хотелось схватить ее за волосы и стукнуть о диджейский пульт. Но я «отрывалась» на Диме. Как-то в одно из поздних его возвращений - точно знаю, что от нее! - я позволила себе выяснение отношений. В ответ на заявление: «Она мне нравится как человек и как женщина» - я принялась швыряться детской мебелью, вцепилась Диме в волосы и стала выволакивать его из квартиры. Когда же Диме все-таки удалось освободиться, оказалось, что один из пальцев у меня сломан. За ночь он распух и по толщине равнялся оставшимся четырем», - рассказала в своих мемуарах Шер.

Согласно слухам, причина, по которой Нагиев не выводит свою личную жизнь в публичное пространство, заключается в том, что он живёт на две семьи. Якобы некая Анна Спектор воспитывает дочь Нагиева, Миру. Приятели Дмитрия сообщили, что Анна является давней поклонницей актера. И хотя, как уверяют знакомые артиста, с матерью Миры Нагиев не связан узами брака, Дмитрий ребенка признал официально и дал девочке свою фамилию. Мире 8 лет, она очень похожа на своего знаменитого отца. Предположительно, артист назвал дочь таким необычным именем, поскольку его фамилия в переводе с тюркского означает «спаситель мира».
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СМИ: Дмитрий Нагиев 8 лет скрывал внебрачную дочь фотографии
СМИ: Дмитрий Нагиев 8 лет скрывал внебрачную дочь фотографии
СМИ: Дмитрий Нагиев 8 лет скрывал внебрачную дочь фотографии
СМИ: Дмитрий Нагиев 8 лет скрывал внебрачную дочь фотографии
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