«Я очень боялась Тома»: Тэнди Ньютон рассказала о работе с Томом Крузом

Тэнди Ньютон в интервью изданию Vulture поделилась некоторыми неприятными историями из своей актерской карьеры, которые связаны с сексизмом и психологическим давлением.
Например, актриса описала подробности съемок сцены изнасилования ее героини в фильме «Столкновение». Тэнди заявила, что вплоть до выхода фильма не имела полного представления о том, что будет происходить в этой сцене. Перед тем, как приступить к съемкам, режиссер Пол Хаггис отвел ее и Мэтта Диллона в сторону и спросил, надела ли актриса защитное нижнее белье. «И тогда я поняла, о чем он говорит. Я даже не думала об этой сцене так, я даже не понимала, что произошло, пока не увидела чертов фильм».
фото: Столкновение
После разговора с режиссером Тэнди ушла в гримерку и расплакалась из-за осознания того, что такое может произойти с любой женщиной в этом мире. Позже актриса узнала шокирующую статистику, которая доказывала, что темнокожие женщины часто подвергаются домогательствам со стороны полицейских.
«Я очень переживала. Не потому что мне нужно было сниматься в этой сцене, а из-за того, что я вообще не представляла, что мы будем транслировать такую идею в фильме. На тот момент мне казалось, что предположить, будто полицейский изнасилует женщину на улице, и всё это еще и с расистским подтекстом, — я испугалась, потому что поняла, что не хочу быть частью этого, я не верила, что такое может произойти в реальности».
«Я очень боялась Тома. Как личность он всегда склонен к доминированию. При этом он упорно старается быть милым, но от давления это не избавляет. Думаю, ему кажется, что только он один способен выполнить ту или иную задачу наилучшим образом. Однажды мы снимались вместе в ночной сцене. Том был недоволен моими действиями, потому что у меня были паршивые реплики. Тогда мы отсняли эту сцену, обменявшись ролями: он был мной, а я была им. И это оказалось самым бесполезным решением… Это было словно прямое обличение. Из-за этого меня лишь сильнее охватили ужас и ощущение небезопасности. Это был позор. Но Том достоин благословения. Я не шучу, потому что он действительно старался изо всех сил».
Актриса призналась, что в итоге сделала все возможное и невозможное, чтобы Том Круз всё же остался доволен результатом съемок. Однако далось это ей совсем не легко.
«Когда мы снимали эту сцену во второй раз, я пришла на площадку и выдала все, что могла, потому что я осознала, чего он от меня хотел. Он просто хотел, чтобы я была альфа-стервой. Я приложила все возможные усилия для этого. Это не лучший способ добиваться от кого-то наилучших результатов. Том не был ужасен. Дело было лишь в том, что он испытывал стресс. Это был невероятный опыт, и знаете, кто обеспечил мне эту роль? Николь Кидман».
Актриса также заметила, что должна была сыграть одну из главных ролей в боевике «Ангелы Чарли», однако после неприятных бесед с главой студии Sony Эми Паскаль и режиссером МакДжи она отказалась от дальнейшего участия в проекте.
«Я встретилась с Паскаль, и она сказала мне: «Послушай, я не хочу быть политически некорректной, но твоя героиня прописана в сценарии, и нам нужно добиться полного правдоподобия. Это образованная девушка, которая училась в университете. Но мы хотим добавить сцену, в которой бы она пошла в бар, забралась там на стойку и начала трясти задницей». По сути, Паскаль излагала стереотипы о том, как можно достичь правдоподобия, если речь идет о чернокожей героине. Я на это ответила: «Нет уж, я такого делать не буду». В итоге я так и не снялась в этом фильме».
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