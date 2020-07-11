«Я бы никогда не ударил женщину»: Джонни Депп предстал перед Высоким судом Лондона

В Высоком суде Лондона продолжаются слушания дела американского актёра Джонни Деппа
против издателя британского таблоида The Sun (News Group Newspapers (NGN) и его исполнительного редактора Дэна Вуттона, начавшиеся 7 июля. Депп подал иск о клевете после выхода статьи, в которой его именуют «избивателем жены». Это безапелляционное утверждение основано на многократных обвинениях в семейном насилии, сделанных бывшей супругой Деппа Эмбер Хёрд
во время их бракоразводного процесса в 2016-17 годах и после него. Тогда паре удалось развестись без суда
, заключив соглашение о неразглашении. Однако даже после расторжения брака на вышеупомянутых условиях Хёрд неоднократно намекала на то, что насилие в их браке с Деппом всё-таки было
. Также актриса выступала в различных общественных организациях и прессе в качестве выжившей жертвы домашнего насилия
, получая за это гонорары и поддержку.
По словам адвоката Деппа, Дэвида Шерборна, в статье The Sun содержались «ложные заявления предельной серьезности» в отношении мистера Деппа, обвиняющие его в совершении серьезных преступлений в отношении мисс Хёрд, якобы «повлекших настолько серьезные повреждения, что она боялась за свою жизнь». «В статьях была развернута полномасштабная атака на истца, его выставили как избивающего собственную жену, сделали виновным во множестве эпизодов физического насилия»,
— говорит адвокат. «Позиция истца предельно ясна — обвинения мисс Хёрд являются абсолютной ложью. Истец не проявлял жестокости к мисс Хёрд, это она, напротив, была жестока к нему»
.
В своем заявлении Депп сказал: «Я из южной семьи, и моя мать с самого рождения прививала мне правило: ты будешь южным джентльменом, либо в тебя вобьют эту норму поведения. Даже в детстве рыцарство было чрезвычайно важным качеством для меня, и как бы старомодно это не выглядело, я до сих пор отношусь к этому очень серьезно. Прямота, достоинство, честность и уважение к женщинам - это были качества джентльмена и качества, которые я всегда должен был иметь. Как человек этой культуры я чувствую, что это сильная и центральная часть моего морального кодекса. Я бы никогда не ударил женщину ни при каких обстоятельствах, в любое время. Я нахожу это просто невероятным, и этого никогда не произойдет»
.
Ответчик (NGN) защищает свою статью как правдивую и утверждает, что господин Депп «контролировал и оскорблял госпожу Хёрд». Суд проходит по системе, в которой истец и ответчик утверждают и защищают свой взгляд на дело. Таким образом, сторона Деппа будет доказывать, что в публикации The Sun содержится клевета, пагубно влияющая на репутацию и карьеру артиста, а сторона NGN продолжит настаивать на том, что утверждение об избиениях - чистая правда.
Все заявления, доказательства и свидетельские показания уже собраны судом в письменном виде. На слушаниях пройдёт перекрёстный допрос сторон: адвокаты NGN допросят самого Деппа и его свидетелей. Затем адвокаты Деппа проделают то же самое со свидетелями ответчика, начиная с Эмбер Хёрд. Устные показания будут сличены с письменными. В завершении слушаний адвокаты сторон выступят с заключительными заявлениями, в которых каждый попытается продемонстрировать, почему судебное разбирательство показывает несостоятельность дела другой стороны. Суд проводится без присяжных, и решение будет принимать судья, рассмотрев после слушаний все предоставленные документы. Время принятия решения зависит от судьи и может занять от нескольких дней до месяцев.
Первые три дня слушаний были посвящены допросу Джонни Деппа, который длился по шесть-семь часов с перерывом на обед. Из вопросов адвоката NGN проясняется компрометирующая истца линия защиты — похоже, что издатели The Sun хотят выставить Деппа алкоголиком и наркоманом, регулярно проявляющим агрессию в пьяном виде и страдающим провалами в памяти. Поскольку найти свидетельства подобного крайне сложно (за исключением Хёрд, все друзья, коллеги и бывшие возлюбленные Деппа единогласно отзываются о нём, как о милейшем человеке) — защита прошлась по всей биографии артиста. И обнаружила в ней два агрессивных эпизода: «разгром» гостиничного номера в 1994-м году и случай 1998-го года, когда Депп угрожал куском доски толпе из 15-ти папарации, намеревающихся сфотографировать беременную Ванессу Паради
. По словам актёра, он хотел отвлечь их внимание на себя.
И его, в общем-то, можно понять
.
Допрос Деппа вёлся в наступательной манере и основывался на заявлениях Эмбер Хёрд и личной электронной переписке — в процессе подготовки к суду адвокаты Деппа случайно предоставили стороне Хёрд доступ к огромному массиву приватных сообщений их клиента. Таким образом, например, открылось, что Джонни позволил своей 13-летней дочери Лили-Роуз Депп
попробовать выкурить марихуану в своём присутствии. Также была оглашена (явно юмористическая) переписка Деппа с его другом, актёром Полом Беттани
. В которой Беттани предлагает Деппу беспроигрышный бизнес-план: создать сайт под названием «Бобёр Эмбер Хёрд», посвящённый плюшевому бобру, и, снабжая общественность видео с сенсационными заголовками вроде «Джонни Депп побрил бобра Эмбер Хёрд», молниеносно разбогатеть на продаже рекламы на сайте. Также к делу прилагаются опубликованные недавно аудиозаписи разговоров супругов
, доказывающие, что Эмбер неоднократно проявляла по отношению к актёру агрессию.
В своём «неотправленном письме» Хёрд именует Деппа «доктором Джекилом и мистером Хайдом», говоря, что «одну вашу половину я безумно люблю, а вторая меня пугает». Деппа попросили прокомментировать текст, и он сказал, что, очевидно, Эмбер с самого начала их отношений собирала своё досье на него, «которое, по-видимому, являлось страховым полисом на будущее».
Большую часть времени на допросах заняло выяснение подробностей «инцидента в самолёте» — Хёрд утверждает, что Депп ударил её на борту одного из частных рейсов пары. Адвокат заявил Деппу, что тот «выкрикивал непристойности», приревновав актрису к Джеймсу Франко
, называл её шлюхой, а после «потерял сознание» в туалете. Депп отрицает такую трактовку событий: он действительно спал в туалете, скрывшись там от оскорблений самой актрисы: «Когда мисс Хёрд ругала меня, кричала на меня и так далее, она входила в раж и начинала нападать на меня физически»
.
На третий день слушаний допрос стал еще более стремительным и агрессивным, адвокат ответчика задавал вопросы в утвердительной манере. Подробно разбирался инцидент в Австралии, во время которого Депп лишился части своего пальца. Защита пока проигнорировала главный скандал Деппа и Хёрд, а именно — её обвинения в насилии и требование запретительного ордера в начале их развода, в мае 2016-го года. Адвокат стороны Деппа, возможно, сосредоточится на этом случае.
В итоге Депп не протестовал против утверждений о том, что в разное время был зависим от алкоголя, некоторых наркотиков и курения. Был согласен с тем, что они с Эмбер Хёрд много ругались и спорили, но полностью отрицал любые предположения о физическом нападении на бывшую супругу.
По словам экспертов, суды о клевете никогда не бывают «окупаемыми» в денежном эквиваленте — возможный штраф в Великобритании достигает сотни тысяч фунтов, а затраты на сам суд стоят миллионы. Но в данном случае дело не в материальной выгоде - на кону репутация обоих артистов. Джонни Депп решительно настроен очистить свое имя от всех порочащих намёков: после суда в Лондоне в следующем году состоится аналогичный суд в США - против газеты «Вашингтон пост», опубликовавшей в 2018-м году пространное эссе Эмбер Хёрд, в котором актриса опять писала о своём опыте жертвы домашнего насилия.
Напомним, что в мае 2016-го года Эмбер Хёрд подала документы на развод с Джонни Деппом, одним из условий которого был переход в собственность актрисы пятиквартирного пентхауза Деппа, в котором Хёрд тогда проживала со своими друзьями. После отказа в этом, актриса пошла в полицию с синяками на лице и получила запретительный ордер в отношении супруга, которого обвинила в нападении. Дело вызвало большой общественный резонанс, многие журналы поместили на обложку фото лица актрисы, но открытого разбирательства не произошло. Хёрд отказалась от своих претензий, и супруги подписали мирный договор. Теперь же Депп заявляет, что хочет максимально открытого суда общественности и утверждает, что агрессором в их отношениях была сама Эмбер, многократно нападавшая на него, оскорблявшая словесно и физически. По словам Деппа, Хёрд долгое время готовила свой обман и, в итоге, попыталась привести в исполнение при разводе. За прошедшие пару лет его команде удалось собрать множество свидетельств в подтверждение этих подозрений.
Слушания в Высоком суде Лондона продлятся три недели. Свои показания по делу предоставят также Эмбер Хёрд, Ванесса Паради и Вайнона Райдер
.
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