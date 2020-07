«Я бы никогда не ударил женщину»: Джонни Депп предстал перед Высоким судом Лондона

И его, в общем-то, можно понять

В Высоком суде Лондона продолжаются слушания дела американского актёра Джонни Деппа против издателя британского таблоида The Sun (News Group Newspapers (NGN) и его исполнительного редактора Дэна Вуттона, начавшиеся 7 июля. Депп подал иск о клевете после выхода статьи, в которой его именуют «избивателем жены». Это безапелляционное утверждение основано на многократных обвинениях в семейном насилии, сделанных бывшей супругой Деппа Эмбер Хёрд во время их бракоразводного процесса в 2016-17 годах и после него. Тогда паре удалось развестись без суда , заключив соглашение о неразглашении. Однако даже после расторжения брака на вышеупомянутых условиях Хёрд неоднократно намекала на то, что насилие в их браке с Деппом всё-таки было . Также актриса выступала в различных общественных организациях и прессе в качестве выжившей жертвы домашнего насилия , получая за это гонорары и поддержку.По словам адвоката Деппа, Дэвида Шерборна, в статье The Sun содержались «ложные заявления предельной серьезности» в отношении мистера Деппа, обвиняющие его в совершении серьезных преступлений в отношении мисс Хёрд, якобы «повлекших настолько серьезные повреждения, что она боялась за свою жизнь».— говорит адвокат.В своем заявлении Депп сказал:Ответчик (NGN) защищает свою статью как правдивую и утверждает, что господин Депп «контролировал и оскорблял госпожу Хёрд». Суд проходит по системе, в которой истец и ответчик утверждают и защищают свой взгляд на дело. Таким образом, сторона Деппа будет доказывать, что в публикации The Sun содержится клевета, пагубно влияющая на репутацию и карьеру артиста, а сторона NGN продолжит настаивать на том, что утверждение об избиениях - чистая правда.Все заявления, доказательства и свидетельские показания уже собраны судом в письменном виде. На слушаниях пройдёт перекрёстный допрос сторон: адвокаты NGN допросят самого Деппа и его свидетелей. Затем адвокаты Деппа проделают то же самое со свидетелями ответчика, начиная с Эмбер Хёрд. Устные показания будут сличены с письменными. В завершении слушаний адвокаты сторон выступят с заключительными заявлениями, в которых каждый попытается продемонстрировать, почему судебное разбирательство показывает несостоятельность дела другой стороны. Суд проводится без присяжных, и решение будет принимать судья, рассмотрев после слушаний все предоставленные документы. Время принятия решения зависит от судьи и может занять от нескольких дней до месяцев.Первые три дня слушаний были посвящены допросу Джонни Деппа, который длился по шесть-семь часов с перерывом на обед. Из вопросов адвоката NGN проясняется компрометирующая истца линия защиты — похоже, что издатели The Sun хотят выставить Деппа алкоголиком и наркоманом, регулярно проявляющим агрессию в пьяном виде и страдающим провалами в памяти. Поскольку найти свидетельства подобного крайне сложно (за исключением Хёрд, все друзья, коллеги и бывшие возлюбленные Деппа единогласно отзываются о нём, как о милейшем человеке) — защита прошлась по всей биографии артиста. И обнаружила в ней два агрессивных эпизода: «разгром» гостиничного номера в 1994-м году и случай 1998-го года, когда Депп угрожал куском доски толпе из 15-ти папарации, намеревающихся сфотографировать беременную Ванессу Паради . По словам актёра, он хотел отвлечь их внимание на себя.Допрос Деппа вёлся в наступательной манере и основывался на заявлениях Эмбер Хёрд и личной электронной переписке — в процессе подготовки к суду адвокаты Деппа случайно предоставили стороне Хёрд доступ к огромному массиву приватных сообщений их клиента. Таким образом, например, открылось, что Джонни позволил своей 13-летней дочери Лили-Роуз Депп попробовать выкурить марихуану в своём присутствии. Также была оглашена (явно юмористическая) переписка Деппа с его другом, актёром Полом Беттани . В которой Беттани предлагает Деппу беспроигрышный бизнес-план: создать сайт под названием «Бобёр Эмбер Хёрд», посвящённый плюшевому бобру, и, снабжая общественность видео с сенсационными заголовками вроде «Джонни Депп побрил бобра Эмбер Хёрд», молниеносно разбогатеть на продаже рекламы на сайте. Также к делу прилагаются опубликованные недавно аудиозаписи разговоров супругов , доказывающие, что Эмбер неоднократно проявляла по отношению к актёру агрессию.В своём «неотправленном письме» Хёрд именует Деппа «доктором Джекилом и мистером Хайдом», говоря, что «одну вашу половину я безумно люблю, а вторая меня пугает». Деппа попросили прокомментировать текст, и он сказал, что, очевидно, Эмбер с самого начала их отношений собирала своё досье на него, «которое, по-видимому, являлось страховым полисом на будущее».Большую часть времени на допросах заняло выяснение подробностей «инцидента в самолёте» — Хёрд утверждает, что Депп ударил её на борту одного из частных рейсов пары. Адвокат заявил Деппу, что тот «выкрикивал непристойности», приревновав актрису к Джеймсу Франко , называл её шлюхой, а после «потерял сознание» в туалете. Депп отрицает такую трактовку событий: он действительно спал в туалете, скрывшись там от оскорблений самой актрисы:На третий день слушаний допрос стал еще более стремительным и агрессивным, адвокат ответчика задавал вопросы в утвердительной манере. Подробно разбирался инцидент в Австралии, во время которого Депп лишился части своего пальца. Защита пока проигнорировала главный скандал Деппа и Хёрд, а именно — её обвинения в насилии и требование запретительного ордера в начале их развода, в мае 2016-го года. Адвокат стороны Деппа, возможно, сосредоточится на этом случае.В итоге Депп не протестовал против утверждений о том, что в разное время был зависим от алкоголя, некоторых наркотиков и курения. Был согласен с тем, что они с Эмбер Хёрд много ругались и спорили, но полностью отрицал любые предположения о физическом нападении на бывшую супругу.По словам экспертов, суды о клевете никогда не бывают «окупаемыми» в денежном эквиваленте — возможный штраф в Великобритании достигает сотни тысяч фунтов, а затраты на сам суд стоят миллионы. Но в данном случае дело не в материальной выгоде - на кону репутация обоих артистов. Джонни Депп решительно настроен очистить свое имя от всех порочащих намёков: после суда в Лондоне в следующем году состоится аналогичный суд в США - против газеты «Вашингтон пост», опубликовавшей в 2018-м году пространное эссе Эмбер Хёрд, в котором актриса опять писала о своём опыте жертвы домашнего насилия.Напомним, что в мае 2016-го года Эмбер Хёрд подала документы на развод с Джонни Деппом, одним из условий которого был переход в собственность актрисы пятиквартирного пентхауза Деппа, в котором Хёрд тогда проживала со своими друзьями. После отказа в этом, актриса пошла в полицию с синяками на лице и получила запретительный ордер в отношении супруга, которого обвинила в нападении. Дело вызвало большой общественный резонанс, многие журналы поместили на обложку фото лица актрисы, но открытого разбирательства не произошло. Хёрд отказалась от своих претензий, и супруги подписали мирный договор. Теперь же Депп заявляет, что хочет максимально открытого суда общественности и утверждает, что агрессором в их отношениях была сама Эмбер, многократно нападавшая на него, оскорблявшая словесно и физически. По словам Деппа, Хёрд долгое время готовила свой обман и, в итоге, попыталась привести в исполнение при разводе. За прошедшие пару лет его команде удалось собрать множество свидетельств в подтверждение этих подозрений.Слушания в Высоком суде Лондона продлятся три недели. Свои показания по делу предоставят также Эмбер Хёрд, Ванесса Паради и Вайнона Райдер