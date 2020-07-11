Звезда сериала «Хор» Ная Ривера бесследно исчезла, оставив 4-летнего сына в лодке

В среду, 8 июля 33-летняя звезда сериала «Хор»Ная Ривера отправилась со своим четырёхлетним сыном Джози на водную прогулку по озеру Пиру в Национальном лесу Лос-Падрес на юге Калифорнии. Актриса арендовала плоскодонную лодку и уплыла вместе с сыном. Спустя три часа лодку со спящим в ней ребёнком нашли проплывавшие мимо отдыхающие. Ребёнок был одет в спасательный жилет. Второй спасательный жилет, предназначенный для Наи, лежал в лодке, самой актрисы нигде не было. По словам мальчика, они с мамой вместе плавали, но мама так и не вернулась в лодку.
Накануне прогулки Ная опубликовала в своём Твиттере фотографию с сыном с подписью «Только мы вдвоём».
фото: Ная с сыном Джози
Поисково-спасательная операция, которая длилась весь вечер среды и утро четверга, не дала никаких результатов. В четверг операция перешла в стадию поиска тела, а власти штата объявили, что актриса предположительно погибла. В операции были задействованы около ста человек, включая ныряльщиков. Представители местного управления допускают возможность того, что тело актрисы так никогда и не будет найдено. «Все зависит от обстоятельств. Если она запуталась под водой, то ее тело может никогда не всплыть», — заявил журналистам сержант Кевин Донохью из офиса шерифа округа Вентура.
Один из участников поисковой операции подтвердил, что в некоторых местах купание в озере действительно может быть опасным: «Сильных подводных течений нет, но вода в некоторых местах может быть очень холодной… Видимость под водой ужасная, особенно в тех местах, где много подводных растений. В них можно запутаться, что усложняет поиски и делает работу водолазов небезопасной».
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