Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Звезда сериала «Хор» Ная Ривера бесследно исчезла, оставив 4-летнего сына в лодке

11 июля
2020 год

Лайфстайл >>
11 июля 2020
В среду, 8 июля 33-летняя звезда сериала «Хор» Ная Ривера отправилась со своим четырёхлетним сыном Джози на водную прогулку по озеру Пиру в Национальном лесу Лос-Падрес на юге Калифорнии. Актриса арендовала плоскодонную лодку и уплыла вместе с сыном. Спустя три часа лодку со спящим в ней ребёнком нашли проплывавшие мимо отдыхающие. Ребёнок был одет в спасательный жилет. Второй спасательный жилет, предназначенный для Наи, лежал в лодке, самой актрисы нигде не было. По словам мальчика, они с мамой вместе плавали, но мама так и не вернулась в лодку.
Накануне прогулки Ная опубликовала в своём Твиттере фотографию с сыном с подписью «Только мы вдвоём».

Звезда сериала «Хор» Ная Ривера бесследно исчезла, оставив 4-летнего сына в лодке
фото: Ная с сыном Джози

Поисково-спасательная операция, которая длилась весь вечер среды и утро четверга, не дала никаких результатов. В четверг операция перешла в стадию поиска тела, а власти штата объявили, что актриса предположительно погибла. В операции были задействованы около ста человек, включая ныряльщиков. Представители местного управления допускают возможность того, что тело актрисы так никогда и не будет найдено. «Все зависит от обстоятельств. Если она запуталась под водой, то ее тело может никогда не всплыть», — заявил журналистам сержант Кевин Донохью из офиса шерифа округа Вентура.

Один из участников поисковой операции подтвердил, что в некоторых местах купание в озере действительно может быть опасным: «Сильных подводных течений нет, но вода в некоторых местах может быть очень холодной… Видимость под водой ужасная, особенно в тех местах, где много подводных растений. В них можно запутаться, что усложняет поиски и делает работу водолазов небезопасной».

Звезда сериала «Хор» Ная Ривера бесследно исчезла, оставив 4-летнего сына в лодке

Меж тем, поклонники «Хора» отмечают пугающую тенденцию роста несчастных случаев с участием актёров, сыгравших ведущие роли в сериале. В июле 2013 года исполнитель одной из ключевых ролей в сериале Кори Монтейт был найден мертвым в номере отеля в Ванкувере. Актёр скончался от передозировки героина и алкоголя. А в январе 2018 года после судебного разбирательства по делу о хранении детской порнографии покончил жизнь самоубийством Марк Саллинг, исполнивший в сериале роль «плохиша» Ноа Пакермана.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Скончался актер Кори Монтейт

Обвиненный в педофилии Марк Саллинг найден мертвым
Поиск по меткам
детиздоровье
персоны
Кори МонтейтНая РивераМарк Саллинг
фильмы
Хор

фотографии >>
Звезда сериала «Хор» Ная Ривера бесследно исчезла, оставив 4-летнего сына в лодке фотографии
Звезда сериала «Хор» Ная Ривера бесследно исчезла, оставив 4-летнего сына в лодке фотографии
Звезда сериала «Хор» Ная Ривера бесследно исчезла, оставив 4-летнего сына в лодке фотографии
Звезда сериала «Хор» Ная Ривера бесследно исчезла, оставив 4-летнего сына в лодке фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Как снимали войну. Валентин Орлянкин

Скорбим

Калдыбай Абенов
10 июля ушёл из жизни режиссёр Калдыбай Абенов.
Кенес Дуйсекеев
9 июля ушёл из жизни композитор Кенес Дуйсекеев.
Дархан Дайырбек
7 июля ушёл из жизни актёр Дархан Дайырбек.
Эннио Морриконе
6 июля ушёл из жизни композитор Эннио Морриконе.

День рождения >>

Маргарита Адаева
Александр Бондаренко
Екатерина Вилкова
Дмитрий Ермак
Ольга Лукьяненко
Эдуард Радзюкевич
Алексей Секирин
Антон Табаков
Любовь Тищенко
Юл Бриннер
Стивен Лэнг
Дана Медржицка
Тобиас Моретти
Рэйчел Тейлор
Села Уорд
Джастин Чамберс
все родившиеся 11 июля >>

Афиша кино >>

Мой шпион
боевик, комедия, семейное кино
США, Канада, 2019
Побег из Претории
триллер
Австралия, Великобритания, 2020
Мисс Плохое поведение
драма, комедия, экранизация
Великобритания, 2020
Бекки
боевик, триллер
США, 2020
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен