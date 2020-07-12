«Откуда такая истерика?»: Лиза Арзамасова прокомментировала реакцию поклонников на её роман с Авербухом

На днях стало известно о романе
25-летней звезды сериала «Папины дочки» Лизы Арзамасовой
и 46-летнего фигуриста Ильи Авербуха
. Несмотря на то, что Лиза и Илья знакомы уже десять лет, а 20-летняя разница в возрасте при старшинстве мужчины - всё ещё распространенная норма патриархального общества, новость об их романтических отношениях глубоко шокировала общественность. Которая, с присущими ей неделикатностью и настойчивостью, принялась разбирать этот “мезальянс” по косточкам. Популярная в последние годы стратегия массивной атаки в соцсетях вынудила Лизу прокомментировать свою личную жизнь. Надо отдать ей должное - актриса выступила в лучших традициях кота Леопольда, миролюбиво пожурив подписчиков за их эмоциональную несдержанность.
«Ребят... Ну чего вы так расшумелись? Ну что произошло? Мир на голову не рухнул. И я - всё та же Лиза. Волей-неволей читаю комментарии. Ну куда деться? Это как гипноз… И критику, и «рекомендации», и советы о том, что мне «нужно», и возмущения, и нездоровые какие-то маньяческие монологи. Вопрос у меня серьёзный: чего случилось-то в нашем королевстве??? Мы с вами вместе в сети часто обсуждали серьёзные философские вопросы, находили взаимопонимание, с юмором реагировали на сложные ситуации, проявляли такт и деликатность. И вдруг такой «взрыв на макаронной фабрике»... Вы чего? Ребята? Прописная истина: у каждого из нас помимо работы, общения, выхода в сеть, есть ещё огромная жизнь, в которой происходит много событий - и хороших, и плохих. И я никогда не была настолько самоуверенной, чтобы, когда даже очень близко общаюсь с человеком, думать, что я всё об этом человеке знаю и понимаю. Я стою к собеседнику лицом к лицу, но в курсе, что там, за спиной, у каждого - большая и очень часто - совершенно непредсказуемая жизнь, огромная, как вселенная, - суверенное личное пространство. И знаете, как я отношусь к этому пространству? Очень просто: с уважением и лозунгом «не моё дело». Когда со мной открыто про что-то личное говорят, я благодарна за доверие, когда молчат - я... ещё благодарнее. Вот в чём парадокс: большинство людей публичных профессий смирились и никак не реагируют, когда им приписывают «романы, интриги, проступки», не истерят по этому поводу. Хотя и неприятно бывает, и отношениям вредит. Но уже махнули рукой: «против лома нет приёма». Так откуда такая обратная «истерика» от некоторых моих дорогих подписчиков, когда вдруг появляется какая-то реальная информация? Вы знаете, что я не люблю и пока не умею говорить на тему личной жизни. Но ведь по крупному счёту, что нужно знать обо мне? Точнее так: что нужно знать обо мне тем, кто любит меня и уважает? Только то, что у меня Всё Хорошо. Разве этого мало? А уж как там всё в деталях, какая разница? С огромным уважением к вам, Ваша Лиза»
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