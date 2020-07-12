Арми Хаммер разводится с женой после десяти лет брака

Вирус расставания
продолжает бушевать в среде звёзд шоу-бизнеса: отметив десятую годовщину свадьбы, 33-летний Арми Хаммер
и 37-летняя Элизабет Чемберс
приняли решение развестись.
«Тринадцать лет мы были лучшими друзьями, родственными душами, партнерами, а потом и родителями.
Это было потрясающее путешествие, но мы приняли совместное решение перевернуть эту страницу и двигаться дальше за пределы нашего брака.
Вступая в эту новую главу, мы сохраним в приоритете заботу о наших детях и дружеские родительские отношения.
Мы понимаем, что эта новость спровоцирует публичное обсуждение, но в защиту интересов наших детей и семьи, мы просим о приватности, сострадании и любви»
, - написал Арми в своём Инстаграме
.
Элизабет и Арми воспитывают двоих детей: пятилетнюю дочь Харпер Грейс и двухлетнего сына Форда Дугласа Арманда.
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