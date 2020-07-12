Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Арми Хаммер разводится с женой после десяти лет брака

12 июля
2020 год

Лайфстайл >>
12 июля 2020
Вирус расставания продолжает бушевать в среде звёзд шоу-бизнеса: отметив десятую годовщину свадьбы, 33-летний Арми Хаммер и 37-летняя Элизабет Чемберс приняли решение развестись.

Арми Хаммер разводится с женой после десяти лет брака

«Тринадцать лет мы были лучшими друзьями, родственными душами, партнерами, а потом и родителями.
Это было потрясающее путешествие, но мы приняли совместное решение перевернуть эту страницу и двигаться дальше за пределы нашего брака.
Вступая в эту новую главу, мы сохраним в приоритете заботу о наших детях и дружеские родительские отношения.
Мы понимаем, что эта новость спровоцирует публичное обсуждение, но в защиту интересов наших детей и семьи, мы просим о приватности, сострадании и любви», - написал Арми в своём Инстаграме.

Элизабет и Арми воспитывают двоих детей: пятилетнюю дочь Харпер Грейс и двухлетнего сына Форда Дугласа Арманда.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Вирус расставания: Звездные пары, которые разошлись во время пандемии

Дженнифер Грей и Кларк Грегг разводятся
Поиск по меткам
развод/расставание
персоны
Арми Хаммер

фотографии >>
Арми Хаммер разводится с женой после десяти лет брака фотографии
Арми Хаммер разводится с женой после десяти лет брака фотографии
Арми Хаммер разводится с женой после десяти лет брака фотографии
Арми Хаммер разводится с женой после десяти лет брака фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

Скорбим

Дмитрий Дежин
11 июля ушёл из жизни актёр Дмитрий Дежин.
Калдыбай Абенов
10 июля ушёл из жизни режиссёр Калдыбай Абенов.
Кенес Дуйсекеев
9 июля ушёл из жизни композитор Кенес Дуйсекеев.

День рождения >>

Мария Андреева
Анатолий Грачёв
Юрий Гребенщиков
Евгений Дворжецкий
Александр Домогаров
Валентина Ивашёва
Екатерина Кузнецова (II)
Полина Максимова
Артём Семакин
Оре Атика
Габриель Гарко
Милен Джампаной
Ален Кюни
Альберто Лионелло
Мишель Родригес
Анна Фрил
все родившиеся 12 июля >>

Афиша кино >>

Морские паразиты
научная фантастика, фильм ужасов
Ирландия,Швеция,Бельгия, Великобритания,США, 2019
О бесконечности
арт-хаус, драма
Швеция, Норвегия, Германия, 2019
#Яздесь
комедия, мелодрама
Бельгия, Франция, Южная Корея, 2019
Героические лузеры
комедия, криминальный фильм, приключения, экранизация
Аргентина, Испания, 2019
Зеркала: Инкарнация
фильм ужасов
США, 2020
Мой шпион
боевик, комедия, семейное кино
США, Канада, 2019
Побег из Претории
триллер
Австралия, Великобритания, 2020
Мисс Плохое поведение
драма, комедия, экранизация
Великобритания, 2020
Бекки
боевик, триллер
США, 2020
все фильмы в прокате >>

ревью

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен