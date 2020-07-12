Джада Пинкетт-Смит публично призналась в измене Уиллу Смиту

Супруга Уилла Смита, актриса Джада Пинкетт-Смит решила прокомментировать слухи о своей личной жизни в эфире Фейсбук-шоу Red Table Talk, ведущей которого она является. Циркуляцию слухов запустил певец Август Алсина, заявивший, что несколько лет назад у него был роман с Джадой. При этом, по его словам, Уилл Смит был совсем не против их отношений. Сначала представители обоих актеров заявили, что это «абсолютная неправда». Однако вскоре сама Джада сообщила, что в очередном выпуске ее шоу можно будет услышать неожиданное признание.
В студии Джада появилась со своим супругом Уиллом Смитом. Чтобы отнять у сплетников возможность спекулировать домыслами, актриса взяла под контроль этот нарратив и откровенно рассказала о своем романе с Августом. Да, они состояли в отношениях, и, по ее словам, это произошло, когда их отношения с Уиллом стояли на паузе по обоюдному согласию супругов.
«Между нами тогда все было кончено. И затем я погрузилась в абсолютно другие отношения с Аугустом… Я также хочу прокомментировать слухи о том, что ты якобы дал на это свое согласие, хотя такое согласие в данной ситуации может давать лишь один человек — я сама. Думаю, Август пытался донести до всех тот факт, что он не разрушал чей-то брак, и что наше расставание с тобой было обоюдным», - заявила Джада
фото: Август Алсина и Джада Пинкетт-Смит
В отношениях с Алсиной Джада только лишний раз поняла, что хочет быть только с Уиллом: «Мы определенно испробовали все возможные способы уйти друг от друга — но в итоге поняли, что это невозможно… И да, уже давно не разговаривала с Августом», - призналась Пинкетт-Смит.
В итоге за сутки откровения супругов побили рекорд Фейсбука. Эпизод с Джадой и Уиллом стал самым просматриваемым за первые 24 часа в истории соцсети. Только за первый час видео посмотрели около 2 миллионов пользователей. Отметим, что они впервые прокомментировали этот сложный период их отношений. Ранее супруги предпочитали не распространяться о личной жизни и проблемах.
Рейтинги шоу Red Table Talk тоже взлетели. Ведь изначально оно создавалось как программа для неудобных разговоров и неожиданных признаний, и сейчас Джада вытащила из рукава главный козырь, сделав такое признание сама.
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