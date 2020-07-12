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Ирина Горбачёва рассказала о своём новом возлюбленном

12 июля
2020 год

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12 июля 2020
Ирина Горбачёва дала большое интервью журналу «OK!», в котором рассказала о сложностях в работе над сериалом «Чики »и о чувствах к своему новому возлюбленному.

Ирина Горбачёва рассказала о своём новом возлюбленном

О создании сериала «Чики»

«Мы с Эдиком (режиссер Эдуард Оганесян — прим ред.) познакомились на кастинге проекта, где я пробовалась на одну из главных ролей. Мне очень нравился сценарий, я думала, что меня утвердят. Но увы... Я сильно расстроилась. И хоть это не в моих правилах — писать режиссерам после проб, но я написала: «Было бы здорово, если бы мы когда-нибудь еще что-то попробовали». Эдик ответил, что его с этого проекта тоже сняли. И скорее всего, из-за того, что он очень активно отстаивал мою кандидатуру. Я ему говорю: «А давай повидаемся». Мы встретились, пообщались, рассказали друг другу о своей жизни. Эдик сказал, что у него есть две пилотные серии сериалов. Один был под названием «Адаптация счастья», а второй — как раз «Чики». Я говорю: «Присылай». Прочитала оба, и оба мне очень понравились. «Чики» — конечно же, провокационно, интересно, необычно, жизнь какая она есть, без прикрас. Плюс еще главные героини — проститутки…
Пойди объясни какому-нибудь продюсеру, почему они должны взять проект, где зрителю придется сопереживать главным героиням, если они при этом проститутки. Мы думали: давай-ка сначала «Адаптацию счастья». У нас почему-то была уверенность, что она попрет. А дальше нас спросят: «А что у вас еще там есть?» — И мы такие: «Опа, а у нас есть еще и «Чики». Начали искать каналы, ходить. Кто-то говорил «да, классно», но начинал полностью переделывать канву, кто-то совсем отказывался или говорил, что можно попробовать, но поменять вообще всё. В какой-то момент я спросила: «Эд, а сколько примерно стоит пилот?» Он назвал тогда сумму где-то миллиона полтора-два, это если вообще не платить цехам и артистам. Я предложила: «Давай я попробую заплатить за пилот, а дальше посмотрим. Если купят, то деньги вернутся». Потом я совсем осмелела: почему мы не можем сразу и «Чики» снять? Попробовала поискать на них продюсера и вышла на Рубена Дишдишяна из «Марс Медиа» и познакомила его с Эдиком.
Рубен прочитал сценарий, ему понравилось. В итоге мы с Рубеном 50 на 50 скинулись и сняли пилот. И только через полгода вышли на платформу more.tv. Спасибо им большое, что они осмелились и рискнули. До них нам отказывали даже те, на кого мы рассчитывали».

Ирина Горбачёва рассказала о своём новом возлюбленном

О конфликтах с жителями города Прохладный, в котором проходили съёмки сериала

«Съемки пилота проходили в городе Прохладном Кабардино-Балкарии, там ни разу никто ничего не снимал, местные не понимали вообще ни специфики кино, ни киношников в том числе. Для них мы были «какие-то люди из Москвы» — из той самой Москвы, которая выкачивает из всех деньги. «Почему вы лезете именно к нам снимать? Вы снимаете что-то про проституток — хотите нас опозорить?!» Не все соглашались нас пускать на нужные локации либо соглашались, а потом накануне могли кинуть. То есть мы всё время были в таком состоянии, как на пороховой бочке.
В итоге это всё было настолько тяжело морально и физически: у нас были очень сжатые сроки, не было денег и было мало поддержки. У меня в конце проекта был реальный нервный срыв, то есть я почти в депрессию ушла на какое-то время. Потому что я же отвечаю за процесс, я людям обещала условия какие-то, а потом ты понимаешь, что сталкиваешься с реальностью, а там глухая стена. Конечно же, после пилота я зареклась: в город Прохладный никогда не поеду. Там еще та ментальность. Кабардино-Балкария. Свои обычаи, свои устоявшиеся негласные законы... Поэтому я сказала Эдику, чтобы искал что-то другое, в Ростове, в любых других городах. И Эдик действительно искал, несколько городов они объехали и поняли, что время поджимает, а локации нет, и Прохладный, к счастью или к сожалению, очень нам подходит.
Мне казалось, что будет легче, потому что люди нас уже знают, уже понимают, как снимается кино. Правда, в чем-то стало проще: у нас появилось гораздо больше единомышленников и тех, кто нам помогал. Есть форум Прохладного в инстаграме, где организаторы пытались всячески наладить взаимоотношения между нами и городом. У нас бывали конфликтные ситуации...Мне женщина в поликлинике нахамила, я об этом сказала в инстаграме в шутливой форме, а в итоге вся поликлиника обиделась и грозила тем, что нам не дадут там снимать. Нужно было идти и извиняться или прояснять как-то ситуацию».

Ирина Горбачёва рассказала о своём новом возлюбленном

О своём новом возлюбленном

«Только любовь что-то такое в тебе раскрывает, чего не может сделать никакая покупка чего бы то ни было, и друзья этого не могут дать. И то, какая я становлюсь рядом с ним, какая у меня в этот момент улыбка, на мне такой улыбки нет ни с кем. Я просто превращаюсь в Чеширского Кота: у меня почти не видно глаз. Рядом с ним я просто плыву, растекаюсь. Этого чувства бесценного я ниоткуда не могу получить».
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Ирина Горбачёва рассказала о своём новом возлюбленном фотографии
Ирина Горбачёва рассказала о своём новом возлюбленном фотографии
Ирина Горбачёва рассказала о своём новом возлюбленном фотографии
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