Дочь Михаила Ефремова обвинила его адвоката в гомофобии

Дочь Михаила Ефремова и Ксении Качалиной Анна Мария Ефремова вступила в открытую конфронтацию с адвокатом отца Эльманом Пашаевым. Анна Мария рассказала своим подписчикам в соцсетях о методах работы адвоката, обвинив его в гомофобии и профнепригодности.
фото: Анна Мария
«Кстати, информирую вас всех о том, что Пашаев – гомофобная отрыжка. Встречаюсь с отцом. Он внезапно говорит, что мне нужно написать пост о том, что я сказала, что я лесбиянка, только для того, чтобы набрать лайки. Я о***л, так как на моего отца это очень не похоже. В итоге он сказал, что это нужно для следствия. Я о***л еще больше, потому что то, что я п***р, с этим делом ну никак не связано. Попросил у него номер адвоката. Чтобы спросить, как именно это повлияет. <...> В итоге слышу голос Пашаева в трубке, с напором объясняющий мне, что, дескать, лучше мне не говорить о своем «гомосексуализьме», потому что — ну вот потому, суд присяжных, все дела. Не говори. На мой вопрос о том, как давно в присяжных начали набирать неадекватных, он промолчал», - написала Анна Мария в своём Твиттере. И добавила, что все заявления, сделанные Пашаевым от лица Ефремова, мягко говоря, не соответствуют действительности: «Заявления Пашаева от слов Пашаева о том, что мой батя якобы готов усыновить детей, не в депре, не признаёт вины и прочий бред - это х***я из под коня, и каждому адекватному человеку это должно быть понятно».
В ответ на эти обвинения Эльман Пашаев посоветовал Анне Марии не лезть в дело о смертельном ДТП с участием ее отца и не играть на публику.
«Она кто в уголовном деле? На публику работать не надо, не надо себя хорошей выставлять. Я ей советую, чтоб занималась своим делом», — сказал Эльман в одном из интервью.
Адвокат также отметил, что Михаил не будет выполнять материальные требования потерпевших. По его словам, между ними «идет битва за деньги»: «То, что они просят, этого не будет. Очень грязная игра идет с их стороны. Это безобразие. Я за 20 лет такого не видел. Это битва идет: собак, кошек, соседей — всю деревню хотят, чтоб признали потерпевшими, чтоб деньги вышибать с Ефремова. Если это нормальная семья, то между собой договорились бы, одного человека признали бы потерпевшим и сколько получили, поделили бы между собой. А они — каждый бьется со своим адвокатом, чтоб его признали потерпевшим», — сказал он.
Тем временем Ефремов продолжает находиться под домашним арестом. Несколько дней назад его адвокат заявил в Инстаграме, что чувствует себя актер очень плохо: «Он должен и хочет побыть один, чтобы подготовиться к суду»
Что касается семьи погибшего в ДТП с участием Ефремова Сергея Захарова, юрист считает, что «публичность им только вредит»: «Про семью погибшего. Я уже говорил, что публичность им только вредит. И в скорби люди не бегают по ток-шоу в поисках справедливости. Это совсем не про справедливость».
Юрист опубликовал большой пост, где ответил на вопросы, «которые ему постоянно задают журналисты и граждане». Он заявил, что сторона защиты готова к любому решению, «так как оно будет основано на приведенных доказательствах».
По словам Пашаева, у него есть информация, которая сподвигла его посоветовать Ефремову не признавать вину. Вместе с тем он подчеркнул, что «никакого контроля государством данного дела нет — как и влиятельных друзей у подзащитного».
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