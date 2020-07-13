Звезда Болливуда Амитабх Баччан попал в больницу с коронавирусом

77-летний индийский актер Амитабх Баччан на днях был госпитализирован. Диагноз - коронавирусная инфекция. Также COVID-19 подтвердился и у его сына, актера и продюсера Абхишека Баччана.
фото: Амитабх Баччан с сыном
«Мой тест на COVID положительный, переведен в больницу... Всех, кто оказывался в непосредственной близости от меня за последние 10 дней, прошу, пожалуйста, пройдите тестирование!», - призвал актер в Твиттере.
Амитабх Баччан в 2015-м был признан одним самых высокооплачиваемых артистов года с доходом в $33,5 млн. Кроме того, 15 раз Баччан становился обладателем индийской премии Filmfare Awards.
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