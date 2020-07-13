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«Мы оба «заточены» на продолжение рода»: Блейк Лайвли об отношениях с Райаном Рейнольдсом

13 июля
2020 год

Лайфстайл >>
13 июля 2020
Одна из самых знаменитых многодетных мам Голливуда Блейк Лайвли дала откровенное интервью изданию «7 Дней», в котором рассказала о своей семье и особых отношениях с мужем Райаном Рейнольдсом.

«Мы оба «заточены» на продолжение рода»: Блейк Лайвли об отношениях с Райаном Рейнольдсом

О Райане Рейнольдсе

«Я знаю, как мне невероятно повезло в этом смысле. Мы с мужем все любим делать вместе. Он обожает помогать мне выбирать вещи для нашего дома, вообще все, что нужно в хозяйстве. Ему интересны все мои кулинарные эксперименты. Он говорит, что любит все блюда, которые я готовлю. Абсолютно все — такой лгунишка! Мы помогаем друг другу готовиться к ролям. Это здорово — быть партнерами в браке с человеком, которого любишь. Мы решили с самого начала, что не будем расставаться надолго и что наш дом — это там, где мы вместе, вся наша семья. Поэтому стараемся и на съемки ездить вместе с детьми, устраиваем там свой временный дом».

«Мы оба «заточены» на продолжение рода»: Блейк Лайвли об отношениях с Райаном Рейнольдсом

О юморе и шутках мужа

«Он в основном все это придумывает, сочиняет. Как маленькие сценарии. И часто делает это для того, чтоб меня рассмешить и повеселить. И я так его люблю в эти моменты! Я хочу сказать, что я его всегда люблю, но ведь если я буду постоянно об этом говорить, все будут закатывать глаза: «О, какая же у нее идеальная жизнь! Такая безупречная». Так что считайте, это у меня такой защитный механизм».

О семье

«Я всегда хотела иметь большую семью. Я была одной из пятерых детей, Райан — одним из четверых. Поэтому мы с ним оба «заточены» на продолжение рода, этакие «производители», можно сказать совершенно официально. Хотя с рождением третьего ребенка у меня появилось ощущение, словно у нас теперь не трое, а три тысячи детей! Знаете, я еще задолго до того, как у нас с Райаном начался роман, чувствовала, что у нас будут особые отношения. Знала, например, что он в любом случае останется моим лучшим другом на всю жизнь. А это для меня имеет огромное значение. У меня не было такой дружбы ни с кем до Райана. Он мне нравился как друг так же сильно, как я со временем полюбила его уже в ином качестве...».

«Мы оба «заточены» на продолжение рода»: Блейк Лайвли об отношениях с Райаном Рейнольдсом

О будущем детей

«Старшая уже определилась с этим. Хочет быть актрисой. Мы не возражаем, вперед. В школе, после школы, дома у нас сплошные сольные концерты. Поет, танцует, разыгрывает маленькие пьески. Это прекрасно, но мы с Райаном пытаемся ей объяснить, насколько отличается от этого домашнего лицедейства нелегкая стезя ребенка-актера в кино. Как это влияет на нервную систему — не только сам процесс актерства, но и «переваривание» внимания к себе... Но она смотрит на нас с непониманием. Райан мне однажды после такого разговора с отчаянием в голосе сказал: «Черт побери, ну как ей объяснить, что не для детей шоу-бизнес устроен!» Вот так... Хотя я знаю многих родителей, которые только и мечтают о том, чтобы запихнуть своих чад в кино! Даже женщинам в кино тяжелее приходится, чем мужчинам, а уж детям — хуже всех!».

«Мы оба «заточены» на продолжение рода»: Блейк Лайвли об отношениях с Райаном Рейнольдсом

О семейных конфликтах

«До Райана, если в моих с кем-то отношениях что-то шло не так, я обычно звонила подругам или сестре: «Эй, он поступил нехорошо — что мне делать?» Но с Райаном мы были друзьями два года, прежде чем начали встречаться. И я его воспринимаю в определенном смысле как свою лучшую подружку. «Эй, случилось то-то и то-то. Меня это огорчает. Я себя чувствую так-то и так то. Что мне делать?» И он точно так же обращается ко мне. Так, словно я его лучший друг».

«Мы оба «заточены» на продолжение рода»: Блейк Лайвли об отношениях с Райаном Рейнольдсом

О занятиях на самоизоляции

«Старшие девочки занимаются учебой. Мы, как говорит мой муж, проводим образовательный эксперимент — стараемся впихнуть в них как можно больше знаний, пользуясь тем, что свободны. (Смеется.) К счастью, у нашего дома в пригороде Нью-Йорка есть небольшой садик, и мы все учимся понемногу искусству садоводства и огородничества. Вот недавно я сама подстригала Райана — он уверяет, что это длилось два с половиной часа, но я и не заметила, как время пролетело. Если серьезно, то мы с мужем стараемся помогать нуждающимся чем можем. Людям сейчас не хватает денег, чтобы оплачивать жилье, а теперь уже на еду... В то же время мы видим, как молодые люди говорят, что вирус — это не их проблема. Но боже мой, это неправильно! У всех же есть близкие им родственники или друзья с пониженным иммунитетом, пожилые люди, которых мы любим. И нужно делать все возможное, чтобы их уберечь. Вместе пройти эти опасные времена».
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«Мы оба «заточены» на продолжение рода»: Блейк Лайвли об отношениях с Райаном Рейнольдсом фотографии
«Мы оба «заточены» на продолжение рода»: Блейк Лайвли об отношениях с Райаном Рейнольдсом фотографии
«Мы оба «заточены» на продолжение рода»: Блейк Лайвли об отношениях с Райаном Рейнольдсом фотографии
«Мы оба «заточены» на продолжение рода»: Блейк Лайвли об отношениях с Райаном Рейнольдсом фотографии
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