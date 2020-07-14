Найдено тело Наи Риверы

Почти неделю назад стало известно о пропаже
американской актрисы Наи Риверы
на озере в Калифорнии. Ная и ее сын Джози пересекали озеро на лодке и решили искупаться. По версии следствия, одно из подводных течений подхватило купающихся и стало причиной трагедии.
Напомним, что сын Риверы был найден туристами 8 июля в лодке, арендованной Наей. Мальчик рассказал следователям, что мама вытолкнула его из воды на лодку, а сама исчезла под водой. В тот же день была запущена поисковая операция: для наблюдения за окрестностями озера использовались спасательные вертолеты, а под водой пропавшую актрису искали водолазы. Уже 9 июля Ная Ривера считалась погибшей.
Актрису знали и любили по ее роли в сериале «Хор
», где она сыграла Сантану Лопез – чирлидершу и талантливую певицу школьного хора. Ная Ривера пополнила число звезд этого шоу, скончавшихся скоропостижно, – по трагической иронии судьбы, ее тело было найдено в день седьмой годовщины смерти Кори Монтейта
, коллеги Наи по «Хору».
Вместе с семьей актрисы по ней скорбят многочисленные фанаты: в социальных сетях они вспоминают лучшие моменты Наи из «Хора», делятся своими чувствами и пишут слова поддержки друзьям и родственникам погибшей
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