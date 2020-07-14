Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Найдено тело Наи Риверы

14 июля
2020 год

Лайфстайл >>
14 июля 2020
Почти неделю назад стало известно о пропаже американской актрисы Наи Риверы на озере в Калифорнии. Ная и ее сын Джози пересекали озеро на лодке и решили искупаться. По версии следствия, одно из подводных течений подхватило купающихся и стало причиной трагедии.

Найдено тело Наи Риверы

Напомним, что сын Риверы был найден туристами 8 июля в лодке, арендованной Наей. Мальчик рассказал следователям, что мама вытолкнула его из воды на лодку, а сама исчезла под водой. В тот же день была запущена поисковая операция: для наблюдения за окрестностями озера использовались спасательные вертолеты, а под водой пропавшую актрису искали водолазы. Уже 9 июля Ная Ривера считалась погибшей.

Актрису знали и любили по ее роли в сериале «Хор», где она сыграла Сантану Лопез – чирлидершу и талантливую певицу школьного хора. Ная Ривера пополнила число звезд этого шоу, скончавшихся скоропостижно, – по трагической иронии судьбы, ее тело было найдено в день седьмой годовщины смерти Кори Монтейта, коллеги Наи по «Хору».

Найдено тело Наи Риверы

Вместе с семьей актрисы по ней скорбят многочисленные фанаты: в социальных сетях они вспоминают лучшие моменты Наи из «Хора», делятся своими чувствами и пишут слова поддержки друзьям и родственникам погибшей
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Звезда сериала «Хор» Ная Ривера бесследно исчезла, оставив 4-летнего сына в лодке
«Она расистка»: Леа Мишель стала новой злодейкой Голливуда
Обвиненный в педофилии Марк Саллинг найден мертвым
Скончался актер Кори Монтейт
Поиск по меткам
здоровье
персоны
Ная Ривера
фильмы
Хор

фотографии >>
Найдено тело Наи Риверы фотографии
Найдено тело Наи Риверы фотографии
Найдено тело Наи Риверы фотографии
Найдено тело Наи Риверы фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

Скорбим

Дмитрий Дежин
11 июля ушёл из жизни актёр Дмитрий Дежин.
Калдыбай Абенов
10 июля ушёл из жизни режиссёр Калдыбай Абенов.
Кенес Дуйсекеев
9 июля ушёл из жизни композитор Кенес Дуйсекеев.

День рождения >>

Анна Антонова
Владимир Козел
Юлия Куварзина
Наталья Ноздрина
Светлана Павлова
Андрей Терентьев
Юлия Типанова
Виктор Фокин
Евгений Шириков
Андреа Боска
Лино Вентура
Люцина Винницкая
Ренато Поццетто
Нина Семашко
Терри-Томас
Мэттью Фокс
все родившиеся 14 июля >>

Афиша кино >>

Солнце в ночи
драма, мелодрама, экранизация
Германия, Норвегия, США, 2019
Морские паразиты
научная фантастика, фильм ужасов
Ирландия,Швеция,Бельгия, Великобритания,США, 2019
О бесконечности
арт-хаус, драма
Швеция, Норвегия, Германия, 2019
#Яздесь
комедия, мелодрама
Бельгия, Франция, Южная Корея, 2019
Героические лузеры
комедия, криминальный фильм, приключения, экранизация
Аргентина, Испания, 2019
Зеркала: Инкарнация
фильм ужасов
США, 2020
Мой шпион
боевик, комедия, семейное кино
США, Канада, 2019
Побег из Претории
триллер
Австралия, Великобритания, 2020
Мисс Плохое поведение
драма, комедия, экранизация
Великобритания, 2020
Бекки
боевик, триллер
США, 2020
все фильмы в прокате >>

ревью

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен