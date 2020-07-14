Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Адвокат Ефремова попытался оправдать попытку актера откупиться от полиции

14 июля
2020 год

Лайфстайл >>
14 июля 2020
Скандал вокруг Михаила Ефремова не утихает: ведущая программы «60 минут» Ольга Скабеева выложила в свой Telegram-канал запись медосвидетельствования актера после трагического ДТП 8 июня. На видео Ефремов показывает присутствующим медработникам и правоохранителям средний палец.


Другой ролик, снятый на месте происшествия, содержит голос актера на фоне составления на него протокола: заплетающимся языком Ефремов предлагает полиции «заплатить все деньги» за свое освобождение.


Казалось бы, такой позор оправдать уже невозможно, однако адвокат актера, Эльман Пашаев, снова нашелся, что ответить прессе. В комментарии РБК он заявил: «Во время ДТП он [Ефремов] вообще не соображал. Что с него можно просить?» Действительно!

Адвокат Ефремова попытался оправдать попытку актера откупиться от полиции

Напомним, что Михаил Ефремов стал виновником ДТП 8 июня, в результате которого скончался водитель фургона, сбитого актером. Невредимого Ефремова же отправили под домашний арест до 9 августа. Сейчас по данному происшествию идут следственные действия.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Дочь Михаила Ефремова обвинила его адвоката в гомофобии
Адвокат Михаила Ефремова заявил, что актёр не совершал преступления
Адвокат Михаила Ефремова рассказал о причинах, по которым актёр сел пьяным за руль
Экспертиза признала Михаила Ефремова вменяемым
Поиск по меткам
здоровьесуд
персоны
Михаил Ефремов

фотографии >>
Адвокат Ефремова попытался оправдать попытку актера откупиться от полиции фотографии
Адвокат Ефремова попытался оправдать попытку актера откупиться от полиции фотографии
Адвокат Ефремова попытался оправдать попытку актера откупиться от полиции фотографии
Адвокат Ефремова попытался оправдать попытку актера откупиться от полиции фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Как снимали войну. Валентин Орлянкин

Скорбим

Дмитрий Дежин
11 июля ушёл из жизни актёр Дмитрий Дежин.
Калдыбай Абенов
10 июля ушёл из жизни режиссёр Калдыбай Абенов.
Кенес Дуйсекеев
9 июля ушёл из жизни композитор Кенес Дуйсекеев.

День рождения >>

Анна Антонова
Владимир Козел
Юлия Куварзина
Наталья Ноздрина
Светлана Павлова
Андрей Терентьев
Юлия Типанова
Виктор Фокин
Евгений Шириков
Андреа Боска
Лино Вентура
Люцина Винницкая
Ренато Поццетто
Нина Семашко
Терри-Томас
Мэттью Фокс
все родившиеся 14 июля >>

Афиша кино >>

Солнце в ночи
драма, мелодрама, экранизация
Германия, Норвегия, США, 2019
Морские паразиты
научная фантастика, фильм ужасов
Ирландия,Швеция,Бельгия, Великобритания,США, 2019
О бесконечности
арт-хаус, драма
Швеция, Норвегия, Германия, 2019
#Яздесь
комедия, мелодрама
Бельгия, Франция, Южная Корея, 2019
Героические лузеры
комедия, криминальный фильм, приключения, экранизация
Аргентина, Испания, 2019
Зеркала: Инкарнация
фильм ужасов
США, 2020
Мой шпион
боевик, комедия, семейное кино
США, Канада, 2019
Побег из Претории
триллер
Австралия, Великобритания, 2020
Мисс Плохое поведение
драма, комедия, экранизация
Великобритания, 2020
Бекки
боевик, триллер
США, 2020
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен