Адвокат Ефремова попытался оправдать попытку актера откупиться от полиции

Скандал вокруг Михаила Ефремова
не утихает: ведущая программы «60 минут» Ольга Скабеева выложила в свой Telegram-канал запись медосвидетельствования актера после трагического ДТП 8 июня. На видео Ефремов показывает присутствующим медработникам и правоохранителям средний палец.
Другой ролик, снятый на месте происшествия, содержит голос актера на фоне составления на него протокола: заплетающимся языком Ефремов предлагает полиции «заплатить все деньги» за свое освобождение.
Казалось бы, такой позор оправдать уже невозможно, однако адвокат актера, Эльман Пашаев, снова нашелся, что ответить прессе. В комментарии РБК
он заявил: «Во время ДТП он [Ефремов] вообще не соображал. Что с него можно просить?
» Действительно!
Напомним, что Михаил Ефремов стал виновником ДТП 8 июня
, в результате которого скончался водитель фургона, сбитого актером. Невредимого Ефремова же отправили под домашний арест до 9 августа. Сейчас по данному происшествию идут следственные действия.
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