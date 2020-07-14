Зоя Буряк рассказала об аборте и неудачах в личной жизни

Зоя Буряк, наиболее известная по своему дебютному фильму «Холодное лето пятьдесят третьего», нечасто делится с прессой подробностями из личной жизни. Однако в эфире программы «Судьба человека» актриса решила раскрыть тайны своего внеэкранного пути: рассказала о единственном браке, желании завести ребенка и вынужденном аборте в 90-е.
Работая в Молодежном театре на Фонтанке, Буряк встретила своего будущего мужа Александра, чью фамилию актриса не захотела сообщать. Брак Зои и Александра длился всего пять лет и распался из-за финансовых проблем и переезда мужа. «Я была очень молода, Саша – немного старше, но бы оба являлись совершенно не бытовыми людьми. Иногда я достаю его фото, смотрю, каким он был. Немножко печально, но что поделать?» – говорит актриса.
С тех пор у Зои Юрьевны было несколько романов с другими мужчинами, но ни один из них не привел к замужеству – карьера была на первом месте. В эфире «Судьбы человека» Буряк призналась, что хотела детей, но обстоятельства были против нее: «Конечно, я думала о ребенке, но почему-то все время были какие-то роли, съемки. Казалось, сначала надо закончить проект, а потом уже думать о личном».
К тому же избранники актрисы боялись ответственности: один из них даже подтолкнул Буряк к аборту. «Нужно было принять какое-то волевое решение. И это пришлось сделать. Отец ребенка сказал, что у него есть другие проблемы, которые нужно решать. <…> Я расценила его слова, как предательство», – рассказала она.
Интересно, что в карьере Зои Буряк было много мелодраматических картин: актриса часто играла жен и матерей, но так и не познала эту роль в реальной жизни. Сейчас Зоя Юрьевна оглядывается назад с долей сожаления, но не жалуется и сохраняет бодрость духа.
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