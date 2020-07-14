Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

«Мы жили легко»: Светлана Немоляева о 60-х, театре, семье и пандемии

14 июля
2020 год

Лайфстайл >>
14 июля 2020
Заслуженная артистка театра и кино, кумир нескольких поколений зрителей Светлана Немоляева поговорила с изданием «7 дней» о своем творческом и жизненном пути.

В интервью Светлана Владимировна рассказала, что в начале карьеры у нее были проблемы с пробами в кино: из-за близорукости юная актриса испытывала трудности с постановкой себя в кадре. Немоляева поделилась, что после роли Ольги в «Евгении Онегине» она 20 лет не могла заполучить достойную роль, пока Эльдар Рязанов не позвал ее в «Служебный роман» без каких-либо проб. К тому моменту в обиход актрисы вошли контактные линзы, что значительно облегчило съемочный процесс.

«Мы жили легко»: Светлана Немоляева о 60-х, театре, семье и пандемии

Светлана Владимировна также вспомнила о своем быте в то время. Ее жизнь крутилась вокруг театра, и на домашние дела почти не оставалось времени. Актриса с теплотой рассказывает о ранних годах супружеской жизни с актером Александром Лазаревым: «Да-да, мы не заморачивались, мы вообще жили легко… Мы были юные и счастливые. Сами еще дети». Тем не менее Немоляева находила время побыть домохозяйкой. «Я готовила. Мне это было не трудно. Саша любил поесть, а голодный он впадал в гнев. Я была очень активная, энергичная, поэтому успевала и готовить, и репетировать, и играть спектакли», – говорит актриса.

Вообще, Немоляева с большим воодушевлением припоминает прошлое: «В 60-е была особенная атмосфера. Годы людей более романтичных, чем сейчас, более настроенных на какое-то познание. <…> И знаете почему? Не потому, что мы какое-то лучшее поколение. Просто потому, что денег не было, неоткуда их было взять, и, следовательно, нечего о них и думать».

«Мы жили легко»: Светлана Немоляева о 60-х, театре, семье и пандемии

Любовь к сцене у родителей перенял сын Немоляевой и Лазарева – Александр Александрович Лазарев. С ранних лет он проводил время за кулисами и в гримерках родителей, так как зачастую оставить ребенка было просто не с кем, а играть и сниматься было надо. Светлана Владимировна рассказала, что очень гордится успехами сына в кино и театре. «У меня все время было чувство гордости, радости и восторга», – признается актриса, говоря о первых выступлениях младшего Лазарева на сцене.

Спустя почти десятилетие после смерти мужа, Светлана Немоляева все еще скучает по нему: «А после спектакля мы с Сашей очень часто разговаривали. Хотелось обсудить, как получилось, как зрители реагировали. <…> Конечно, когда Саша ушел из жизни, этого бесценного общения у меня не стало».

«Мы жили легко»: Светлана Немоляева о 60-х, театре, семье и пандемии

Однако актриса не унывает: продолжает сниматься, играть и очень ждет возобновления работы после самоизоляции. Светлана Владимировна во всем находит светлую сторону и даже из пандемии извлекает лучшее – больше времени проводит с семьей, наслаждается общением с внуками. «И сидим мы на даче в Абрамцево. Но это такое счастье – проводить время с семьей. И брат рядом, и сын, и невестка моя любимая, и внучка, и внук приезжает. Ну когда мы еще столько пообщаемся?» – весело подводит итог Немоляева.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Александр Лазарев поставит в «Ленкоме» обновлённую «Поминальную молитву»
«Стараюсь не обращать внимания на давление»: Светлана Немоляева рассказала о своем образе жизни
Поиск по меткам
Глыбыдетилюбовьоткровениесемья
персоны
Александр Лазарев (младший)Александр Лазарев (ст.)Светлана Немоляева

фотографии >>
«Мы жили легко»: Светлана Немоляева о 60-х, театре, семье и пандемии фотографии
«Мы жили легко»: Светлана Немоляева о 60-х, театре, семье и пандемии фотографии
«Мы жили легко»: Светлана Немоляева о 60-х, театре, семье и пандемии фотографии
«Мы жили легко»: Светлана Немоляева о 60-х, театре, семье и пандемии фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

Скорбим

Дмитрий Дежин
11 июля ушёл из жизни актёр Дмитрий Дежин.
Калдыбай Абенов
10 июля ушёл из жизни режиссёр Калдыбай Абенов.
Кенес Дуйсекеев
9 июля ушёл из жизни композитор Кенес Дуйсекеев.

День рождения >>

Анна Антонова
Владимир Козел
Юлия Куварзина
Наталья Ноздрина
Светлана Павлова
Андрей Терентьев
Юлия Типанова
Виктор Фокин
Евгений Шириков
Андреа Боска
Лино Вентура
Люцина Винницкая
Ренато Поццетто
Нина Семашко
Терри-Томас
Мэттью Фокс
все родившиеся 14 июля >>

Афиша кино >>

Солнце в ночи
драма, мелодрама, экранизация
Германия, Норвегия, США, 2019
Морские паразиты
научная фантастика, фильм ужасов
Ирландия,Швеция,Бельгия, Великобритания,США, 2019
О бесконечности
арт-хаус, драма
Швеция, Норвегия, Германия, 2019
#Яздесь
комедия, мелодрама
Бельгия, Франция, Южная Корея, 2019
Героические лузеры
комедия, криминальный фильм, приключения, экранизация
Аргентина, Испания, 2019
Зеркала: Инкарнация
фильм ужасов
США, 2020
Мой шпион
боевик, комедия, семейное кино
США, Канада, 2019
Побег из Претории
триллер
Австралия, Великобритания, 2020
Мисс Плохое поведение
драма, комедия, экранизация
Великобритания, 2020
Бекки
боевик, триллер
США, 2020
все фильмы в прокате >>

ревью

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен