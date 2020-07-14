«Мы жили легко»: Светлана Немоляева о 60-х, театре, семье и пандемии

Заслуженная артистка театра и кино, кумир нескольких поколений зрителей Светлана Немоляева
поговорила с изданием «7 дней
» о своем творческом и жизненном пути.
В интервью Светлана Владимировна рассказала, что в начале карьеры у нее были проблемы с пробами в кино: из-за близорукости юная актриса испытывала трудности с постановкой себя в кадре. Немоляева поделилась, что после роли Ольги в «Евгении Онегине
» она 20 лет не могла заполучить достойную роль, пока Эльдар Рязанов
не позвал ее в «Служебный роман
» без каких-либо проб. К тому моменту в обиход актрисы вошли контактные линзы, что значительно облегчило съемочный процесс.
Светлана Владимировна также вспомнила о своем быте в то время. Ее жизнь крутилась вокруг театра, и на домашние дела почти не оставалось времени. Актриса с теплотой рассказывает о ранних годах супружеской жизни с актером Александром Лазаревым
: «Да-да, мы не заморачивались, мы вообще жили легко… Мы были юные и счастливые. Сами еще дети
». Тем не менее Немоляева находила время побыть домохозяйкой. «Я готовила. Мне это было не трудно. Саша любил поесть, а голодный он впадал в гнев. Я была очень активная, энергичная, поэтому успевала и готовить, и репетировать, и играть спектакли
», – говорит актриса.
Вообще, Немоляева с большим воодушевлением припоминает прошлое: «В 60-е была особенная атмосфера. Годы людей более романтичных, чем сейчас, более настроенных на какое-то познание. <…> И знаете почему? Не потому, что мы какое-то лучшее поколение. Просто потому, что денег не было, неоткуда их было взять, и, следовательно, нечего о них и думать
».
Любовь к сцене у родителей перенял сын Немоляевой и Лазарева – Александр Александрович Лазарев
. С ранних лет он проводил время за кулисами и в гримерках родителей, так как зачастую оставить ребенка было просто не с кем, а играть и сниматься было надо. Светлана Владимировна рассказала, что очень гордится успехами сына в кино и театре. «У меня все время было чувство гордости, радости и восторга
», – признается актриса, говоря о первых выступлениях младшего Лазарева на сцене.
Спустя почти десятилетие после смерти мужа, Светлана Немоляева все еще скучает по нему: «А после спектакля мы с Сашей очень часто разговаривали. Хотелось обсудить, как получилось, как зрители реагировали. <…> Конечно, когда Саша ушел из жизни, этого бесценного общения у меня не стало
».
Однако актриса не унывает: продолжает сниматься, играть и очень ждет возобновления работы после самоизоляции. Светлана Владимировна во всем находит светлую сторону и даже из пандемии извлекает лучшее – больше времени проводит с семьей, наслаждается общением с внуками. «И сидим мы на даче в Абрамцево. Но это такое счастье – проводить время с семьей. И брат рядом, и сын, и невестка моя любимая, и внучка, и внук приезжает. Ну когда мы еще столько пообщаемся?
» – весело подводит итог Немоляева.
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