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Арми Хаммера уличили в эротической переписке с россиянкой

15 июля
2020 год

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15 июля 2020
На днях звезда фильма «Зови меня своим именем» Арми Хаммер и его супруга, телеведущая Элизабет Чемберс объявили о решении развестись спустя 13 лет отношений. В своём заявлении супруги, предвидя неминуемый шквал обсуждений этой темы, попросили общественность проявить милосердие и уважение к их приватности. Но когда это подобные воззвания срабатывали? В прессе и сети моментально начали всплывать версии и подробности, основанные на свидетельствах неких анонимных источников.

Арми Хаммера уличили в эротической переписке с россиянкой

Согласно этим источникам, инициатором разрыва стала Элизабет, которая подала документы на развод ещё до того, как они с Арми объявили о своём решении в Инстаграме. Основной причиной развода Элизабет назвала «непримиримые разногласия» - самая популярная формулировка в бракоразводных процессах. Также телеведущая якобы просит суд о первичной опеке над детьми.
Позже эти сравнительно безобидные подробности расставания супругов дополнились неожиданной «клубничкой»: оказывается, ещё в январе этого года некая российская девушка, скрывающаяся под говорящим ником Dominastya, опубликовала скриншоты своей переписки с Арми. По словам Насти, её страстный секстинг с Арми начался ещё в марте 2017 года и носил легкий характер БДСМ-тематики: актёр предпочитал называть свою виртуальную любовницу «Котёнком», а Насте полагалось называть Хаммера «Сэр» и «Папочка». Папочка даже пытался подстраховаться и предложил Котёнку подписать «соглашение о неразглашении», которое позволило бы ему довериться ей в полной мере. Однако, Котёнок отказалась что-либо подписывать, оставив за собой право поделиться этой сальной историей со всем миром. И честно молчала больше трех лет, пока жена актёра не спровоцировала её на эту «месть». Чемберс, контролировавшая соцсети мужа и нередко общавшаяся от его имени с фанатами, несколько раз блокировала Настю и однажды даже снизошла до короткого сообщения, в котором выразила сожаление о том, что такие как Настя вообще существуют. Раздосадованная тем, что «Арми написал первым, а виновата я», Настя компульсивно слила в сеть скриншоты переписки, даже не подумав о том, что можно было заработать денег, продав этот сюжет какому-нибудь американскому таблоиду вроде TMZ.

Арми Хаммера уличили в эротической переписке с россиянкой

А чтобы форумчане, с которыми Настя поделилась своим эпистолярным романом, не сомневались в аутентичности «Папочки», девушка выложила скриншоты некоторых фотографий, которые Арми ей присылал. Среди прочего, на паре снимков Арми хвастается результатом своего увлечения макраме сибари (японского искусства эротического связывания) - причудливо перевязанный женский манекен стоит на фоне легко узнаваемого бассейна в доме Хаммера и Чемберс (тот же бассейн фигурирует на нескольких снимках Чемберс в Инстаграме). На втором снимке с манекеном видна рука актёра, на которой можно разглядеть его татуировку. Таким образом, сомнения в том, что Настя действительно состояла в переписке с Арми, практически отпадают. А интерес Арми к сибари фанаты заметили три года назад, когда пользователи Твиттера обратили внимание на то, что актёр частенько ставит лайки под изображениями со связанными девушками и техникой вязания узлов.
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Арми Хаммера уличили в эротической переписке с россиянкой фотографии
Арми Хаммера уличили в эротической переписке с россиянкой фотографии
Арми Хаммера уличили в эротической переписке с россиянкой фотографии
Арми Хаммера уличили в эротической переписке с россиянкой фотографии
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